Fiesole, Massimo Recalcati in scena con 'Miracoli'

Firenze, 25 giugno 2025 - Torna al Teatro Romano di Fiesole lo psicoanalista tra i più noti in Italia, il professor Massimo Recalcati, con una lezione speciale, 'Miracoli'. Sarà in scena il 29 giugno. Un vero e proprio viaggio sotto la guida della psicanalisi. Un’esperienza unica per il pubblico, che si troverà partecipe di una riflessione collettiva sul nostro tempo, attraverso l’attenta “lettura” del Professore: una lectio psicoanalitica pronta a rispondere agli interrogativi più intimi e sinceri degli ultimi anni.

I miracoli di Gesu’ sono narrati nei vangeli. Alcuni appartengono al nostro immaginario collettivo: la trasformazione dell’acqua putrida in vino sublime a Cana, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, le guarigioni, le resurrezioni. In gioco non è tanto il potere soprannaturale di Gesu’ quanto l’idea che la forza del desiderio possa rivelarsi in sé stessa miracolosa.