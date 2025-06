Firenze, in scena 'Silenzio e memoria' dedicato a Ustica a Villa Vittoria

Firenze, 21 giugno 2025 - “Silenzio e memoria” il 27 giugno a Villa Vittoria.Il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Beccattini e Ugo De Vita e con loro la città di Firenze chiedono giustizia e verità su Ustica con il sostegno dell’Osservatorio Nazionale dei Diritti Civili e Rai Sostenibilità. Con Lorenzo Becattini, Presidente di Firenze Fiera, e Ugo De Vita autore, attore e docente universitario a Padova, si rappresenta un evento happening che è testimonianza straordinaria di impegno civile A Villa Vittoria nel mezzo del programma consueto di un Venerdi come altri, sontuosa nella sontuosa del giardino e il ristorante..Si interromperà ogni agire, e la routine festosa lascerà posto a significare l’istanza di ricordare Ustica a quarantacinque anni da quel Venerdì 27 giugno 1980 nei cieli del basso Tirreno si svolse in tempo di pace una guerra aerea che causò l’abbattimento del DC9 Itavia con ottantuno vittime tra passeggeri ed equipaggio. Giovanni Fittante si è reso disponibile a questo appuntamento straordinario. Il titolo “Silenzio e memoria” propone riflessione su interrogativo inquietante di non sapere ancora oggi i nomi degli autori materiali del disastro aereo. .“Un’altra storia” è omaggio alla memoria delle vittime ai loro parenti e richiesta di verità. Daria Bonfietti della Associazione Parenti delle Vittime della Strage, era presente già alla “Prima” di Palazzo Vecchio con la sindaca Sara Funaro si esprime così: “De Vita è un grande artista, una voce tra le maggiori del teatro civile, sono felice che questa iniziativa rinnovi le nostre domande e il ricordo i nostri cari. C’erano aerei belgi, francesi, statunitensi nei nostri cieli ed erano in assetto di guerra e con i transponder spenti aerei libici… indegno sarebbe tacere e non dare seguito alle rogatorie per far emergere la verità.” Villa Vittoria dunque si trasformerà in un palco di riflessione e commemorazione per ricordare evento tragico che ha segnato la nostra storia. È bellissimo che un uomo di esperienza e rigore quale Lorenzo Beccattini, uomo delle istituzioni e della politica Presidente di Firenze Fiera non solo abbia accolto iniziativa ma se ne faccia carico in prima persona. “Ho accolto la proposta di Ugo De Vita che stimo e ammiro per il suo lavoro a teatro, e mi pare bello spendermi in prima persona per chiedere sia fatta luce finalmente su questo grande mistero italiano.” Beccattini leggerà alcuni brani del lavoro scritto da De Vita, con la collaborazione di Daria Bonfietti , la piece avrà durata di 25 minuti, per una sera rumori consueti lasceranno posto al silenzio e alla parola, per onorare la memoria delle vittime. L’evento si offre alla cittadinanza per non dimenticare”, è libero e ad ingresso gratuito non sono previste “sedute”. .“Una occasione bellissima questa di Villa Vittoria - dice Ugo De Vita - che si realizza anche grazie a Giovanni Fittante patron delle iniziative di Villa Vittoria cultura. Un evento voluto per replicare, nella città che per prima abolì la pena di morte, forte richiamo etico. Facemmo bene grazie anche alla sindaca Sara Funaro in Sala d’Arme in aprile, con il sostegno del consigliere Luca Milani, che entusiasta del lavoro e poi incontrò anche Daria Bonfietti, avuto da Cacciari a Carofiglio, a Margaret Mazzantini, da Scarpati ad Haber, Venditti e Ruggeri, e poi Guarnotta già componente del pool di Caponnetto grandi testimonianze di solidarietà e consonanza”. Affidata alla voce di Ugo De Vita sarà la scelta di alcune terzine dal Canto XXXIII del Paradiso dell’Alighieri, con brevi cenni storiografici, che saranno ricordati dalla voce di Massimiliano Cardini il tutto dalle 20.08 ora del decollo da Bologna alle 20.34 quando non si ebbero più contatti con l’aereo dell’Itavia”.

