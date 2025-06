Firenze, in scena lo spettacolo su vita e opere di Michelangelo e Leonardo

Firenze, 21 giugno 2025 - La Compagnia delle Seggiole mette in scena, nell’ambito della rassegna Angeli e Geni, lo spettacolo 'Inquieto sia il Genio. Vite e opere di Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti', scritto da Riccardo Ventrella e diretto da Sabrina Tinalli. Un racconto intenso e appassionato, che mette in dialogo due delle personalità più complesse e straordinarie del Rinascimento: Leonardo e Michelangelo, tra genio creativo, inquietudine interiore e ricerca della perfezione. Attraverso parole, immagini e suggestioni visive, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio teatrale tra opere immortali, solitudini e visioni. Lo spettacolo sarà in scena sabato 21 e domenica 22 giugno, alle ore 21, nel suggestivo Chiostro dell’ex Monastero di Santa Maria degli Angeli.

Maurizio Costanzo