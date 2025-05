Firenze su Rai 1 con Alberto Angela: un viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore

Firenze, 23 maggio 2025 – La Cupola del Brunelleschi, il campanile di Giotto, la grandezza della Firenze medievale e rinascimentale raccontate da una delle voci più autorevoli della divulgazione culturale italiana. Domani, alle 15 su Rai 1, Passaggio a nord ovest, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, porterà i telespettatori nel cuore di Firenze per scoprire i segreti della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, capolavoro assoluto e simbolo della città.

Attraverso la narrazione di Angela, si ripercorrerà la straordinaria storia di questo luogo, nato come segno di fede ma anche come espressione della potenza economica e artistica della Firenze del Trecento. A partire dal 1296, anno di inizio della costruzione, si alternarono grandi architetti e maestri: fra tutti, spicca Giotto, che disegnò il campanile — l’ultimo suo grande progetto prima della morte. Ma fu Filippo Brunelleschi a lasciare il segno più potente: la sua Cupola, realizzata tra il 1420 e il 1436, ancora oggi è la più grande volta in muratura del mondo e rappresenta una rivoluzione architettonica che ha segnato l’inizio del Rinascimento. Proprio su uno dei suoi contrafforti doveva inizialmente trovare posto il David di Michelangelo, che invece è custodito dalla fine dell'Ottocento nella Galleria dell'Accademia.

Santa Maria del Fiore, con la sua imponenza e la sua armonia, continua anche a raccontare la Firenze delle corporazioni, dei grandi mecenati, delle botteghe d’arte.

La puntata di domani spazierà anche ben oltre i confini italiani. A Tikal, nel cuore del Guatemala, il racconto si sposterà fra le rovine della civiltà maya, dove la tecnologia moderna ha permesso di scoprire un’estensione della città ancora più vasta di quella dell’antica Roma. Non mancherà un salto nella storia marittima con l’Invincibile Armada di Filippo II, attraverso i resti del relitto de La Juliana, e un’incursione nella botanica industriale nella gigantesca serra di Emsbüren, in Germania, da cui ogni anno partono milioni di piante per tutta Europa.

Infine, per Passaggio alla Mostra, sarà protagonista l’esposizione “Flora. L’incanto dei fiori nell’arte italiana dal Novecento ad oggi”, in corso a Villa Capolavori a Parma: un viaggio tra oltre 150 opere floreali che raccontano la bellezza della natura attraverso gli occhi dell’arte.