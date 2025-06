Alla Galleria dell’Accademia il concerto del conservatorio Cherubini

Firenze, 20 giugno 2025 - Sabato 21 giugno torna la Festa della Musica, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e del Ministero della Cultura per celebrare la musica e il suo ruolo fondamentale nella vita culturale europea. Anche quest’anno la Galleria dell'Accademia di Firenze aderisce alla manifestazione, offrendo ai propri visitatori un percorso tematico tra arte e musica e un’esibizione musicale in collaborazione con il conservatorio di musica Luigi Cherubini di Firenze. La Festa della Musica è nata nel 1982 da un’idea del Ministero della Cultura francese, con l’obiettivo di celebrare la musica rendendola condivisa e accessibile a tutti.

Dal 2016 Il Ministero della Cultura aderisce all’iniziativa, celebrando quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Ogni anno, in occasione del s olstizio d'estate le città europee celebrano la ricorrenza offrendo concerti gratuiti ed eventi musicali di vario genere. Il tema scelto per l’edizione del 2025 è I mestieri della Musica, un omaggio a tutte le maestranze che rendono possibili le esperienze musicali di ogni tipo. Quest’idea è al centro del percorso tematico in nove tappe che la Galleria dell'Accademia ha ideato per celebrare la Festa della Musica, fruibile in modo autonomo grazie a una brochure in italiano ed inglese che verrà distribuita all'ingresso del Museo. Il personale della Galleria dell'Accademia, nella Sala del Colosso, all'inizio del percorso di visita, sarà disponibile a fornire informazioni e a illustrare brevemente l'insolito itinerario artistico-musicale.

La Musica, del resto, è ben rappresentata nelle opere delle collezioni del museo fiorentino, dai concerti angelici nei dipinti del Trecento e del Quattrocento al corteo musicale che accompagna la festa nuziale della spalliera Adimari fino alle sculture di Lorenzo Bartolini che rievocano l'ambiente musicale ottocentesco – senza dimenticare le tele seicentesche di Anton Domenico Gabbiani, che documentano la musica alla Corte del Gran Principe Ferdinando de' Medici. Grazie alla preziosa collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, inoltre, alle ore 10.00 e alle ore 11.00, ci sarà un suggestivo concerto di Morgan Zearott – studente della Classe della Prof.ssa Vera Alcalay, si esibirà con brevi esecuzioni musicali al clavicembalo su musiche di Domenico Scarlatti, nelle sale del Museo degli Strumenti Musicali.

Quella tra la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Conservatorio Luigi Cherubini è un’importante collaborazione attiva ormai da anni, non solo per quanto riguarda le esibizioni e i concerti che frequentemente allietano i visitatori del museo e fanno risuonare in musica le sue sale, ma anche per attività di studio, ricerca e catalogazione. Il Museo degli Strumenti Musicali della Galleria dell'Accademia, inaugurato nel 2001, ospita infatti la collezione del Conservatorio Luigi Cherubini: si trovano esposti circa cinquanta strumenti provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena, raccolti tra la seconda metà del secolo XVII e la prima metà del XIX. La collezione comprende pezzi unici al mondo fra cui la viola tenore Stradivari, un violoncello di Niccolò Amati del 1650, una spinetta ovale e un clavicembalo in ebano, entrambi costruiti da Bartolomeo Cristofori. Ricordiamo che Sabato 21 giugno la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta ordinariamente dalle 8.15 alle ore 18.50 (ultimo ingresso ore 18.20). Il percorso tematico e l’esibizione di Morgan Zearott sono fruibili senza alcun costo aggiuntivo per tutti i visitatori regolarmente muniti di biglietto di ingresso.