Firenze, tornano i “Fochi” di San Giovanni: il programma delle celebrazioni

Firenze, 18 giugno 2025 - Dal 21 al 24 giugno, Firenze festeggia il suo Santo Patrono, San Giovanni Battista, con una serie di eventi che si sviluppano lungo quattro giorni intensi di celebrazioni, culminando la sera del 24 giugno con il tradizionale spettacolo dei Fochi di artificio che dal piazzale Michelangelo illuminano a giorno l'Arno e il cuore storico della città. Come ogni anno, sarà la Fondazione CR Firenze a regalare alla città l’atteso spettacolo pirotecnico, organizzato dalla Deputazione della Società di San Giovanni Battista, organizzazione di volontariato nata nel 1796. I festeggiamenti, realizzati in collaborazione con il Comune di Firenze, iniziano il 21 giugno alle 21 con la Cetilar Run Notturna di San Giovanni - 85a Edizione, gara podistica di 9,9 km che partirà da piazza Duomo e attraverserà tutto il centro storico.

Sempre alle 21, nella Sala del Buonumore Pietro Grossi, presso il Conservatorio Cherubini in piazza delle Belle Arti, si terrà il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cherubini. Il 22 giugno alle 11, in piazza della Signoria presso l'Arengario di Palazzo Vecchio, si svolgerà l'Incoronazione del Marzocco con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed esibizione dei Bandierai degli Uffizi. A seguire, alle 11.30, la cerimonia del Premio Corona del Marzocco, istituito dalla Società di San Giovanni Battista e giunto alla quarta edizione. Sarà conferito alla compositrice e pianista Giulia Mazzoni e a Bernard Dika, Alfiere della Repubblica e portavoce del presidente della Regione Toscana.

La corona e i premi sono realizzati dalla Bottega Orafa Paolo Penko. Il 24 giugno, giornata dedicata al Santo Patrono, i festeggiamenti iniziano alle 8.30 del mattino con il Corteo degli Omaggi. La novità di quest’anno è la partenza dalla nuova sede della Società di San Giovanni Battista, in piazza de' Peruzzi, e attraverserà le vie del centro storico fino a piazza della Signoria. Nel pomeriggio, alle 17, presso la Società Canottieri Firenze sul Lungarno Anna Maria de' Medici si svolgerà il Palio remiero di San Giovanni mentre alle ore 21, sul Lungarno della Zecca Vecchia, la serata dei Fochi sarà presentata da Giulia Quercioli e da Alessandro Masti di Radio Toscana. Qui sarà possibile assistere all'intermezzo musicale - in attesa dei Fochi - con il Clem Saxophone Quartet in collaborazione con il Conservatorio Cherubini. Lo spettacolo dei Fochi è previsto alle ore 22 quando dal piazzale Michelangelo partiranno i primi colpi, offrendo alla città e ai visitatori uno spettacolo mozzafiato.

“Quella del santo patrono è una tradizione imprescindibile, Firenze non è Firenze senza i Fochi e non c’è fiorentino che non si ricordi di questa data" sottolinea la sindaca Sara Funaro. "I Fochi di San Giovanni sono un gesto d’amore della Fondazione verso Firenze e un simbolo identitario che ogni anno rinnova il senso di appartenenza della nostra comunità - conclude Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze -. Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno l’appuntamento più atteso". o spettacolo dei Fochi di San Giovanni è previsto alle 22 quando dal piazzale Michelangelo partiranno i primi colpi. Le novità le spiega Claudio Bini, presidente della Società San Giovanni Battista: “Quest’anno, la pre-apertura dello spettacolo pirotecnico, sarà un effetto visivo e acustico molto particolare. Per proseguire poi con artifici multiapertura, preludio ad una sequenza di peonie ad effetto ghost. L’impostazione sarà diversa per offrire una serie di quadri pirotecnici sempre molto intensi ed elaborati, che saranno intervallati da sequenze di comete. Partiranno dalle estremità del piazzale Michelangelo e faranno da sipario al numero successivo. Non mancherà l’omaggio al colore viola, come da tradizione".