Fiesole, alla scoperta della natura nell’area archeologica. Come riconoscere le erbe spontanee

Fiesole, 24 maggio 2025 – Nel pomeriggio di domenica 25 maggio è previsto un nuovo appuntamento nell’Area Archeologica di Fiesole per tutti gli appassionati di natura e storia. Alle 15.30 si terrà infatti “Oltre l’archeologia: alla scoperta della Natura nell’Area Archeologica di Fiesole”, un evento che prevede la presentazione del nuovo itinerario di visita Natural-Iter, a cura dei Musei di Fiesole, in collaborazione con la Società Lichenologica Italiana e il CNR-IBE di Firenze. Interverranno per l’occasione Tommaso Rossi, assessore all’Ambiente del Comune di Fiesole, Silvia Borsotti, direttrice dei Musei di Fiesole, Francesco Tanganelli, conservatore dei Musei di Fiesole, Elisabetta Bianchi, membro della Società Lichenologica Italiana, Laura Bonora e Graziano Sani, ricercatori del CNR – Istituto per la BioEconomia.

A seguire, i partecipanti potranno prendere parte a due turni di visite tematiche guidate (con orario 16:30-17:30 e 17:30-18:30), alternando il percorso Natural-Iter, dedicato al tema dei licheni e degli olivi dell’Area Archeologica, e una visita alla scoperta delle erbe spontanee, per imparare a riconoscere e ad approfondire i loro utilizzi nella cucina e nella medicina popolare. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimenti posti. Per informazioni e prenotazioni: Biglietteria dei Musei di Fiesole (Largo F. Farulli, 1), telefono: 055-5961293; e-mail: [email protected].