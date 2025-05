Firenze, torna la mostra immersiva su Leonardo Da Vinci

Firenze, 22 maggio 2025 - Dal 9 giugno al 5 ottobre ritorna Da Vinci Experience, un viaggio immersivo attraverso la vita e le opere di Leonardo alla Cattedrale dell’Immagine. Leonardo Da Vinci, con i suoi capolavori e le sue incredibili invenzioni, tornerà a prendere vita alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze dal 9 giugno al 5 ottobre 2025 grazie a Da Vinci Experience – Immersive Exhibition. Torna finalmente alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze Da Vinci Experience, la mostra campione di incassi che ha fatto il giro del mondo, facendo riscoprire a milioni di persone uno dei personaggi più emblematici e conosciuti del nostro paese dopo essere stata scelta nel 2019 dal Mae (Ministero degli Affari Esteri) come produzione ufficiale per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo. Una sorprendente mostra immersiva dedicata al genio toscano che trasporterà gli spettatori alla scoperta dell’artista e dello scienziato, dell’ingegnere e dell’anatomista. Un personaggio dalle mille sfaccettature che ha cambiato il corso della storia..Il viaggio attraverso la vita e le opere di Leonardo viene affrontato in 35 minuti di video immersivo suddiviso in sei blocchi tematici: biografia, colore, pittura, ingegneria/anatomia, acqua e aria. Una narrazione che parte dal racconto cronologico della vita del genio e poi si dirama tra gli effetti visivi dei video generativi che affrontano i tanti temi legati a Leonardo. Da Vinci Experience è una produzione divulgativa che, utilizzando un linguaggio semplice e diretto, vuole insegnare e affascinare il pubblico al tempo stesso. Ad accogliere i visitatori saranno le pregevoli riproduzioni anastatiche dei disegni del Genio, capolavori unici nel loro genere realizzati da Giunti Editore nell’ambito del “Progetto Leonardo”. Nella sezione didattica presente in cripta sarà invece possibile osservare alcuni modelli delle macchine leonardesche, sotto forma di minuziose riproduzioni dei progetti originali del maestro ricreate da abili artigiani. La visita, infine, non potrà dirsi completa senza sperimentare la Da Vinci VR Experience, un’esperienza di realtà virtuale dove il visitatore potrà, grazie all’utilizzo di alcuni visori, confrontarsi con il funzionamento delle invenzioni di Leonardo da Vinci, entrando all’interno del carro armato e azionandone i meccanismi, navigando con la barca a pale, e inseguendo il sogno del volo umano. Non si può infine dimenticare la Mirror Room, un magico caleidoscopio di immagini dove immergersi nelle opere vinciane e scattare sorprendenti fotografie. L’esperienza immersiva virtuale è a cura di Pixel Shapes, Leandro Summo e Andrea Maioli di Kanaka, con il soundtrack originale realizzato da Giovanni Raniolo aka Jitzu. Da Vinci Experience sarà aperta dal lunedì al venerdì fino al 10 agosto. Dall’11 agosto la mostra tornerà a essere aperta tutti i giorni.

Maurizio Costanzo