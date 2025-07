Firenze, torna il Festival dei concerti della liuteria toscana. Ecco il programma

Firenze, 13 luglio 2025 - Sarà il violino di Ladislau Petru Horvath a inaugurare l’edizione 2025 del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900, rassegna dedicata ai maestri dell’arte liutaria di ieri e di oggi. E ai preziosi strumenti usciti dalle loro botteghe. Appuntamento martedì 22 luglio (ore 21) all’Oratorio Santa Maria Vergine della Croce al Tempio, a Firenze, dove Ladislau Petru Horvath proporrà “Il violino segreto”, una sorta di lezione concerto dedicata alle più celebri arie d’opera di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Ad arricchire la parte musicale saranno brevi storie e aneddoti legati a queste meravigliose partiture, svelati dalla voce di Costanza Mascilli Migliorini. Nell’occasione Ladislau Petru Horvath suonerà un violino di recentissima realizzazione, a firma di Gianluca Montenegro, liutaio formatosi nella bottega fiorentina Sorgentone e Mecatti.

Mercoledì 23 e giovedì 24 luglio il Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi aprirà le porte all’Orchestra da Camera Fiorentina per due serate nel segno di Johann Sebastian Bach. In programma tre dei celebri concerti Brandeburghesi che l’Architetto dei Suoni compose negli anni di Köthen, in Sassonia. Violinista e maestro concertatore Marco Lorenzini, Angela Camerini e Filippo Mannucci ai flauti e Alessio Casinovi al clavicembalo. A risuonare sarà un prezioso violoncello settecentesco realizzato da Paolo Castello, tra i massimi liutai dell’epoca. Ancora all’Oratorio Santa Maria Vergine della Croce al Tempio, martedì 29 luglio, spazio al Grand String Trio guidato dal grande Augusto Vismara al violino e impreziosito da due straordinari talenti, Andrea Sernesi al violoncello (che per l’occasione suonerà un meraviglioso strumento settecentesco, di autore ignoto) e il giovane Mateos Kovacaj alla viola.

Vismara è tra i maggiori interpreti italiani degli ultimi 30 anni. Prima di dedicarsi al violino e alla direzione d’orchestra ha avuto una straordinaria carriera da violista: è stato prima viola dell’orchestra del Maggio Musicale, dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, della Scala di Milano e della Fenice di Venezia. All’estero è stato prima viola nell’Orchestra dell’Opéra di Montecarlo e nella Zurich Chamber Orchestra. Molto attivo come camerista, Vismara ha ispirato i principali compositori italiani contemporanei, come Berio, Sciarrino, Bussotti, Gentile, che hanno contraccambiato dedicandogli molte opere. Il Grand String Trio eseguirà musiche di Boccherini, Mozart e Glière.

Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900 riprenderà a settembre con un fittissimo cartellone: ben 12 serate che prenderanno il via lunedì primo settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con una serata dedicata a Mozart insieme al Quartetto dei professori del Maggio Musicale Fiorentino. La formazione allinea Gregorio Tuninetti al flauto, Corinne Curtaz al violino, Jorg Winkler alla viola, ed Elida Pali al violoncello. Jorg Winkler suonerà uno strumento realizzato nel 1969 da Piero Badalassi, liutaio pisano allievo di Igino Sderci. Tutto Bach giovedì 4 settembre alla Sala della Musica del Complesso di San Firenze con I Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Violino solista e maestro concertatore Neri Nencini suonerà un violino plasmato da Claudio Arezio. Domenica 7 e lunedì 8 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte sarà la volta dell’Orchestra Toscana Classica affidata alla bacchetta di Paolo Biancalana, solista Giovanni Nesi al pianoforte, musiche di Martinü, Honegger e Schubert, con archi di Dario Vettori. E ancora, sabato 13 settembre all’Oratorio Santa Maria Vergine della Croce al Tempio l’omaggio a Cajkovskij del Leviosa Quartet (violino Massimo Nesi), domenica 14 e lunedì 15 settembre Orchestra da Camera Fiorentina in concerto a Santo Stefano al Ponte (contrabbasso Gianluca Pierozzi), martedì 16 settembre all’Oratorio Santa Maria Vergine tutto Puccini con Gli Archi dell’Orchestra da Camera Fiorentina (violoncello Claudio Arezio). Giovedì 18 settembre alla Galleria degli Specchi Luca Giordano I Solisti di Toscana Classica, tra Ravel e Beethoven (violino Serafino Casini), sabato 20 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte l’Orchestra da Camera Fiorentina con Marco Lorenzini violino e maestro concertatore, musiche di Pachelbel, Bach, Mozart, Vivaldi (violino Carlo Vettori). Gran finale domenica 21 e lunedì 22 settembre sempre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con l’Orchestra da Camera: sul podio salirà il fondatore e direttore stabile Giuseppe Lanzetta per due serate dedicate a Beethoven (Quintetto Lucchini). Direzione artistica Giuseppe Lanzetta. Inizio concerti ore 21 salvo diversa indicazione.

Per i biglietti è consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225.