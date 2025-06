Firenze, al via Mattinate ad Arte. Visite e laboratori al museo di San Marco

Firenze, 1 giugno 2025 – L’obiettivo è tornare a riscoprire uno dei luoghi più suggestivi e straordinari di Firenze. Grandi e piccoli potranno farlo grazie a un accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e Unicoop Firenze, partecipando a giugno alle “Mattinate ad Arte”. Si tratta del progetto a cura del Museo di San Marco, in collaborazione con Stazione Utopia, Un programma ricco di appuntamenti per un’offerta culturale diversificata e qualificata rivolta ad adulti, famiglie e bambini. Protagoniste le ricche collezioni museali, presentate attraverso focus tematici che consentiranno ai visitatori di avvicinarsi con uno sguardo nuovo alle opere e agli ambienti del convento. In particolare verranno proposte attività e letture per i più piccoli e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del museo. I bambini potranno avvicinarsi ai capolavori del Beato Angelico attraverso i dettagli naturalistici presenti nei dipinti e confrontarli con le varietà botaniche presenti nei chiostri. E così saranno chiamati a scoprire come il pittore riusciva ad applicare la prospettiva e sperimentare loro stessi la realizzazione di una scena in tre dimensioni, scoprire i segreti della tecnica della miniatura e vedere quanta fantasia è stata necessaria per inventare le complicate decorazioni che ornano le pagine di un codice antico. Saranno dunque delle occasioni preziose per ammirare i capolavori della Sala del Beato Angelico che chiuderà dal 18 agosto al 26 settembre proprio per consentire i lavori di allestimento della grande mostra monografica “Beato Angelico” a cura di Carl Brandon Strehlke. L’esposizione, co-organizzata tra la Fondazione Palazzo Strozzi, la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e il Museo di San Marco, la cui sezione sarà co-curata da Stefano Casciu Direttore regionale Musei nazionali Toscana – MiC e Angelo Tartuferi già Direttore del Museo di San Marco, celebra a Firenze uno dei padri dell’arte del Rinascimento in un percorso che, tra le due sedi di Palazzo Strozzi e del Museo di San Marco, affronterà la produzione, lo sviluppo e l’influenza dell’arte di Beato Angelico in dialogo con pittori come Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Monaco, ma anche scultori quali Lorenzo Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia. Maurizio Costanzo