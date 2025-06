Firenze, torna Utopia del Buongusto tra cene e teatro

Firenze, 28 giugno 2025 - Anche quest’anno “Solo l’ironia salverà il mondo”. È lo slogan che accompagna il festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto” edizione 2025 che con l’estate torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate. Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima , Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Prato, Riparbella Santa luce, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vicopisano. Tre cifre: 28 anni compiuti, 1604 serate fatte a fine festival, oltre 200.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it. Un pieno di appuntamenti con tanti graditi ospiti, tra nuove e vecchie conoscenze. Il via domenica 29 giugno alle 21,30 al Parco La Castellina, a Santo Pietro Belvedere, Capannoli (Pisa), dove Guascone Teatro presenta ‘L’aiuto becchino’. Liberamente ispirato al romanzo omonimo di Giacomo De Bastiani. Con Andrea Kaemmerle, che cura anche la regia, Fabrizio Liberati e Marco Fiorentini. Torna il cimitero più buffo del mondo, al suo undicesimo anno di vita, che ha fatto la storia nel teatro urbano, da sempre grande amore di Guascone Teatro, ovvero quelle situazioni in cui un luogo della città si fa palcoscenico. Il teatro urbano è quella cosa che si può fare anche in teatro. Cena in luogo alle 20.00 a cura del “Ristorante Club la Cambusa di Capannoli” ad Euro 20,00. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una delle viste più incredibili della Valdera e capirete da dove viene il nome Belvedere.