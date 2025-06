Moto d'epoca: torna il trofeo "Il Muraglione"

Firenze, 27 giugno 2025 – Torna il Trofeo "Il Muraglione”, raduno da non perdere per gli appassionati di moto d’epoca, arrivato alla 31esima edizione. Domenica 29 giugno l’evento si terrà nel comune di Dicomano, in provincia di Firenze, e sarà organizzato in ricordo di Marcello Capretti. L’iniziativa è aperta a tutte le tipologie di moto, con particolare focus su quelle dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.

Alle 8 di domenica è prevista l’apertura delle iscrizioni in piazza della Repubblica. Alle 10.30 seguirà la partenza per il giro turistico in direzione di San Godenzo. Il percorso prevede il transito sul passo del Muraglione, per poi raggiungere la località Bocconi. Qui i motociclisti verranno accolti dalla Pro Loco e verrà allestito per loro un aperitivo. A seguire, un pranzo a base di specialità romagnole. Alle 15.30 il programma prevede il rientro a Dicomano e la premiazione in via Dante Alighieri, dal Corellino, con la consegna di vari riconoscimenti in base all’anzianità delle moto. Un riconoscimento infine andrà anche alla Vespa più datata.

L’iniziativa nasce dall’impegno del Comitato del Carnevale di Dicomano, insieme alla Pro Loco Bocconi, in collaborazione con l’Accademia Italiana Antichi Motori di Firenze, con il Cmef Firenze e col patrocinio del Comune di Dicomano. Info: 055.838287.