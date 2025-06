Galleria dell’Accademia, apre la mostra ‘Luce, energia, infinito’

Firenze, 23 giugno 2025 - In occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng, artista franco-cinese di fama internazionale, rende omaggio con la mostra ‘Luce, energia, infinito’ alle opere del genio rinascimentale esposte alla Galleria dell’Accademia di Firenze, attualmente diretta dal professor Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura. A cura di Gabriele Simongini, l’esposizione presenta 18 dipinti, alcuni dei quali di grandissime dimensioni, realizzati fra il 2018 e il 2025 - tre dei quali realizzati per la rassegna di Firenze - dove assume sempre più importanza una concezione del vuoto come stato materiale che ribolle di possibilità. La pittura assoluta di Wang Yancheng è il risultato di un linguaggio profondamente personale, una sorta di ibrido che ha assorbito e reinventato il dialogo fecondo fra Oriente e Occidente. “Ospitare alla Galleria dell’Accademia di Firenze la mostra personale di Wang Yancheng rappresenta per il museo una preziosa occasione di dialogo con il presente - afferma Massimo Osanna - Un’opportunità per accogliere la contemporaneità e favorire un confronto vivo tra tradizione e ricerca artistica attuale, tra visioni nate in epoche e contesti differenti, ma accomunate da una medesima tensione verso l’invisibile, l’essenziale, l’universale”.