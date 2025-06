Fiesole, il tour estivo di Ichiko Aoba parte dal Teatro Romano

Fiesole (Firenze), 26 giugno 2025 - Un sound onirico intriso di folk e derivazioni ambient, un viaggio musicale che esplora le origini della vita con meravigliosa leggerezza. Giapponese, cantautrice, compositrice e polistrumentista di culto, Ichiko Aoba riprende da Firenze il suo viaggio italiano che, lo scorso inverno, l’ha vista protagonista di una memorabile data milanese andata sold out in un batter d’occhio. Martedì primo luglio Ichiko Aoba sarà in concerto al Teatro Romano di Fiesole, ospite dell’Estate Fiesolana. I biglietti – posti numerati da 31 a 42,50 - euro sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). In primo piano “Luminescent Creatures”, nuovo album in cui Ichiko Aoba esplora mondi liminali, ispirata dalle creature che ha incontrato immergendosi nelle acque di un'isola remota. Ottava release dell’artista giapponese – letteralmente venerata in patria – “Luminescent Creatures” riprende e amplia la tavolozza strumentale del precedente “Windswept Adan”, un concept plasmato come colonna sonora di un film immaginario. E se allora tutto si chiudeva con il suono delle onde che bagnano delicatamente la riva, il nuovo lavoro ci porta negli abissi. “’Luminescent Creatures’ è nato quando ho cominciato a chiedermi cosa fosse successo dopo che il protagonista di ‘Windswept Adan’ era scomparso insieme alla musica degli abitanti dell’isola” spiega Ichiko. Il concetto centrale di questo progetto risiede nella bioluminescenza, ovvero la luce emessa da organismi, come i pesci di profondità, utilizzata come prima forma di comunicazione. “Dentro ognuno di noi”, canta l'autrice, “‘c'è un posto dove le nostre stelle dormono”. Con queste parole evoca l'immagine di esseri luminosi, simili a corpi celesti, che tracciano un sentiero di luce, colmando la vastità tra le galassie. I concerti di Ichiko Aoba sono esperienze intime e immersive, celebrate dai fan per l’atmosfera quasi meditativa che riesce a trasmettere e in cui la sua voce e la chitarra sembrano fluttuare. Ichiko ha collaborato e suonato al fianco di artisti come Japanese Breakfast, Mac DeMarco, Owen Pallett, Pomme, Weyes Blood e Black Country New Road. Mentre la sua fama continua a crescere, le sue composizioni sono diventate più potenti, il suo songwriting più raffinato e la sua capacità di far sentire agli ascoltatori atmosfere intime e coinvolgenti. L’Estate Fiesolana 2025 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. In collaborazione con at – autolinee toscane e con il sostegno di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Sammontana, Bibi Graetz e Uovo del Casentino. Maurizio Costanzo