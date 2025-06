Firenze, presentazione del libro ‘Gorbaciov. La beffa e il tradimento’ al Teatro Niccolini

Firenze, 25 giugno 2025 - Il 26 giugno, alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) Francesco Bigazzi presenta il suo nuovo saggio Gorbaciov. La beffa e il tradimento. Interverranno il professor Stefano Garzonio e l’editore Antonio Pagliai. Bigazzi, considerato uno dei massimi esperti di storia e cultura russa, racconta gli ultimi anni dell’Unione Sovietica, dalla Perestroika fino alla caduta del Muro di Berlino e alla fine della Guerra Fredda, in una narrazione arricchita da interviste esclusive come quella rilasciata all’autore dall’ex primo ministro Valentin Pavlov nel 1991, all’indomani del “golpe balneare” contro Gorbaciov. Ampio spazio hanno le riflessioni sulla Russia di oggi, un paese segnato dal rinnovato sentimento religioso e dalla “militocrazia” che ha visto una brusca accelerazione con l’elezione di Vladimir Putin.

