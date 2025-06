Toscana, torna il cinema sotto le stelle: ecco le arene all’aperto

Firenze, 24 giugno 2025 - Estate, tempo di cinema all’aperto. Sono tante le alle arene estive in tutta la regione per godersi la visione di film sotto le stelle.

Firenze e dintorni

A Firenze il grande schermo si accende in centro come in periferia. A cominciare da 'Apriti Cinema” che quest'anno è traslocata dal piazzale degli Uffizi a piazza Pitti, sempre a ingressi gratuito, e dopo l'inaugurazione affidata a Leonardo Pieraccioni, i riflettori rimarranno accesi fino al 27 luglio. Il Chiardiluna in Oltrarno (via Monte Oliveto 1 angolo viale Aleardi), dalle 21,30 fino a settembre propone i migliori titoli degli ultimi mesi, anteprime ed ospiti speciali che incontrano il pubblico prima della proiezione, come Giorgio Panariello, Vittoria Puccini e Pier Paolo Paganelli il 25 giugno giorno dell'inaugurazione, Valerio Mastandrea il 28 giugno, Michele Placido e Federica Luna Vincenti il 16 luglio. A Rifredi va in scena la programmazione dell’arena estiva “Esterno notte” del cinema all’aperto del Poggetto dove il 24 giugno viene proiettato 'Il fare politica – Cronaca di una Toscana rossa' e il 29 'Berlinguer, la grande ambizione'. C'è poi il “Cinema nel chiostro“ dell’ex convento di Sant’Orsola dal 30 giugno. Ha aperto i battenti il 14 giugno l’arena estiva del Cinema di Castello nella zona Firenze Nord. Il 27 giugno, fino al 27 agosto, apre l'arena estiva nella Manifattura Tabacchi con la programmazione curata dalla Fondazione Stensen. Per due mesi saranno proiettati film, documentari, pellicole per famiglie, e ci saranno ospiti speciali come Valerio Mastandrea il 28 giugno e Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman il 24 luglio. Ogni mercoledì di giugno e luglio e tutti i giorni dal primo al 9 agosto cinema gratis nel Conventino di via Giano della Bella. E non mancano me arene estive vicino Firenze come quella nel giardino del cinema Grotta di Sesto Fiorentino, il cinema all’aperto nel Teatro romano di Fiesole dal 7 al 23 agosto, il cinema all’aperto al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci dal 9 luglio al 5 agosto.

Siena e Valdichiana

Il cinema sotto le stelle a Siena si farà quest’anno allo stadio Artemio Franchi con la programmazione dei film partirà dopo il Palio, intorno all'8 e 9 luglio. Al via Cinema d’Estate il progetto interamente, dedicato al cinema, promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, nell’ambito di Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare la cultura cinematografica alle comunità, valorizzando il territorio e i borghi della Valdichiana attraverso proiezioni itineranti e momenti di partecipazione collettiva. La rassegna cinematografica prevede proiezioni di film con una selezione di titoli che spaziano dal cinema d’autore ai grandi classici offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento capaci di emozionare, far riflettere e creare connessioni tra le persone e i luoghi della Valdichiana. Antonio Albanese, Valeria Golino, Maria Sole Tognazzi, Stefano Sollina, sono solo alcuni dei registi scelti. Le proiezioni si svolgeranno in tutti i Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese, dal 29 giugno al 31 agosto e affiancheranno le rassegne cinematografiche estive già presenti sul territorio, come quella del Comune di Chianciano Terme, le cui proiezioni si svolgeranno nella suggestiva cornice del Parco Acqua Santa, quelle dei Comuni di Cetona, Chiusi nel Chiostro di San Francesco, e Sarteano.

Nei Comuni di Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda le proiezioni si svolgeranno utilizzando un Volkswagen d’epoca allestito come sala cinematografica mobile, dotato di schermo, proiettore e impianto audio. Una vera e propria esperienza di cinema sotto le stelle, capace di trasformare piazze e spazi condivisi in luoghi di cultura cinematografica. Per la prima volta il territorio della Valdichiana Senese organizzerà proiezioni cinematografiche in tutti i Comuni, utilizzando anche spazi lontani dai Capoluoghi, confermando la strategia delle Aree Interne, che ha quale obiettivo prioritario la riduzione delle differenze tra i territori e l’affermazione di politiche di welfare culturale, pensate per creare momenti di aggregazione sociale, favorire l’accesso alla cultura anche nei contesti più decentrati e valorizzare i luoghi meno conosciuti della Valdichiana Senese, trasformandoli in scenari di esperienza condivisa e partecipata.

Arezzo

Cinema sotto le stelle all'Eden di Arezzo. Il calendario settimanale inizierà invece da giovedì 26 giugno, sempre alle 21.30, con Diamanti di Ferzan Ozpetek. Tra i film in cartellone, fino al 27 luglio: Lilo & Stich di Dean Fleisher-Camp; Follemente di Paolo Genovese; Le assaggiatrici di Silvio Soldini; Napoli - New York di Gabriele Salvatores; La città proibita di Gabriele Mainetti; Familia di Francesco Costabile; 30 notti con il mio ex di Guido Chiesa; Vermiglio di Maura Delpero; The Art of Disobedience di Geco; Fuori di Mario Martone; Parthenope di Paolo Sorrentino; Il nibbio di Alessandro Tonda.

Prato

A Prato l’appuntamento è all'arena cinematografica all'aperto al Castello dell'Imperatore, tutte le sere fino al 7 settembre. Il programma

Quarrata

Anche quest’estate torna Cinemoving, la rassegna itinerante di cinema all’aperto promossa dal Comune di Quarrata. Si parte giovedì 3 luglio a Vignole nel parcheggio campo sportivo Carlo Caramelli con la proiezione di ‘Oppenheimer’, tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30 ad ingresso gratuito.

Livorno

Cinema sotto le stelle anche a Livorno, cancelli aperti all’Arena Fabbricotti, all’Arena Ardenza, all’Arena La Meta e al Cinema La Pineta Castiglioncello.

Capannori

Sta per partire la rassegna di cinema all’aperto ‘La bella estate’ promossa dal Comune di Capannori e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17, che si svolgerà in Corte Mattaccio al polo culturale Artèmisia di Tassignano dal 4 al 30 luglio. Il ricco cartellone propone grandi successi, film premiati, cinema per famiglie.

Pisa

Cinema sotto le stelle al Parco delle Concette di Pisa, a cura di Arsenale Cinema. Torna a Pisa la rassegna di cinema cinese realizzata in collaborazione con il Cinema Arsenale e il Far East film festival di Udine e la 'regia' dell'Istituto Confucio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 'Le storie del ventaglio’. A conclusione della rassegna, giovedì prossimo l'anteprima nazionale del film 'Brief history of a family' di Lin Jianjie, giovanissimo protagonista della nuova onda del cinema di genere prodotto in Cina. Le proiezioni sono tutte a ingresso gratuito, in lingua originale con sottotitoli in italiano e si terranno all'aperto presso l'arena estiva Parco delle Concette, nella cornice delle mura storiche.