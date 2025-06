Mugello, risuonano ‘Le quattro stagioni’ di Vivaldi con il virtuoso Brad Repp

Firenze, 23 giugno 2025 - Sabato 28 giugno, alle ore 21.15, presso l'Arena Estiva del Cinema-Teatro Don Bosco (Corso Giacomo Matteotti, 184) a Borgo San Lorenzo, l’Orchestra Camerata de’ Bardi eseguirà ‘Le quattro stagioni Op. 8‘ del celebre “prete rosso” veneziano Antonio Vivaldi, scritte tra il 1723 e il 1725, nel 300° anniversario dalla sua prima pubblicazione ad Amsterdam, presso l’editore Michel-Charles Le Cène, nella più ampia raccolta titolata ‘Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione’. Ad impreziosire le creazioni vivialdiane saranno gli scatti fotografici dei soci del Photo Club Mugello, che hanno immortalato la nostra Vallata nelle diverse stagioni dell'anno. Violino solista e Maestro concertatore Brad Repp, già noto e apprezzato dal grande pubblico mugellano. Virtuoso Sioux, Brad Repp nasce a Salt Lake City (USA). Abilità tecniche sorprendenti, unite al carisma sioux e alla trascinante vena intima e sentimentale, sono le peculiarità di Brad Repp, che, ancora una volta sarà capace di incantare il pubblico mugellano, in questa notte di mezz'estate. Personalità poliedrica, è un solista di fama internazionale, ospite dei più prestigiosi Festival, Fondazioni, Concert Halls nazionali ed internazionali, si è esibito per il Festival di Salisburgo, la Società dei Concerti di Trieste, il Festival MiTo di Milano-Torino, il Festival Mozaic in California, nella Musashino Concert Hall a Tokyo, alla Beijing Concert Hall in Cina, nella National Concert Hall di Taipei, al Cincinnati Festival, al Festival del Sole di Paunat, e ancora a Baltimora, Dubai, Lugano, Città del Messico. Suona a fianco di grandi artisti, da José Carreras alla Shanghai Concert Hall, ad Andrea Bocelli al Teatro Verdi di Pisa. Costo del biglietto: 10 euro, posto unico, 5 euro per i giovani fino a 14 anni. La prevendita si svolge nei giorni Lunedì-Mercoledì-Venerdi, nell'orario pomeridiano 16-19, presso la sede della Scuola di Musica Camerata de' Bardi, in Piazza Martin Luther King 4, a Borgo San Lorenzo, e un’ora prima del Concerto, a partire dalle ore 20.15, presso il Cinema-Teatro Don Bosco (Corso Giacomo Matteotti, 184). In caso di maltempo, il concerto si terrà all'interno del Cinema-Teatro Don Bosco. Per informazioni: 348.7389532, 347.5894311, [email protected].