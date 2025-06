Luglio Bambino 2025: spettacoli dal vivo, incontri e letture per l'infanzia Realtà culturali di rilievo nazionale si uniscono per un programma unico nel suo genere, a cura della Fondazione Accademia dei Perseveranti con il Comune di Campi Bisenzio: dal 2 luglio settanta eventi in sette comuni della Piana per bambini e ragazzi