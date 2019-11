Arezzo, 23 novembre 2019- In attesa del Natale tanti sono i mercatini che si svolgono non solo ad Arezzo ma in tutta la provincia, Sabato 23 e domenica 24 novembre saranno due giorni importanti per Montemignaio. In questo weekend, infatti, si terrà la Mostra Mercato Aspettando il Natale, chiaramente ispirata alle festività natalizie. Tante le iniziative in programma e i momenti di divertimento per grandi e bambini. Nel corso de "Aspettando il Natale" ci saranno degli spazi vendita dedicati ai prodotti gastronomici locali. Tra questi spiccano la "pulenda" di castagne, le patate di Montemignaio e del Casentino, i marroni e salumi tipici. Non mancheranno gli stand dedicati all’artigianato locale e agli alberi di Natale. La mostra mercato sarà attiva sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19. La Mostra Mercato Il Natale che verrà sarà importante anche per le iniziative culturali previste. Da non perdere, ad esempio, le rievocazioni della vita medievale e le rivisitazioni delle tradizioni del Casentino. L’iniziativa è promossa dall'Associazione Montemignaio Sviluppo in collaborazione con le altre associazioni del territorio e la Confesercenti e con il patrocinio dei Comuni del Casentino.

Nei giorni 24 novembre, 1, 8, 15, 22-23-24 dicembre a Chiusi della Verna si terrà la 5ª edizione dei Mercatini di Natale, per la gioia di chi ama gli oggetti originali e i prodotti enogastronomici toscani. Gli stand del mercato, infatti, proporranno tutto ciò in un clima di assoluta festa. Il programma dei Mercatini di Natale prevede l’allestimento di stand in legno che ospiteranno i commercianti e gli artigiani locali. Per tutta la durata della manifestazione sarà quindi possibile acquistare idee regalo, addobbi natalizi e leccornie della tradizione toscana. Nel corso dei Mercatini di Natale, poi, i bambini potranno divertirsi grazie a dei giochi a loro dedicati e al Villaggio di Babbo Natale. I più grandi, invece, potranno soddisfare piccoli peccati di gola con vin brulé, cioccolata calda, caldarroste, bomboloni, strudel, zucchero filato, hot dog con patatine, pizza, tigelle e caratteristici pranzi a tema natalizio. I Mercatini di Natale sono organizzati dalla Pro loco di Chiusi della Verna e si terranno tutti i giorni dalle 10 alle 19:30 al Parco Martiri della Libertà.