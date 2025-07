Le citte amaranto ripartono da Benedetti

L’Arezzo femminile ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. È Andrea Benedetti (nella foto), classe 1969 nato a Cesena ma ormai aretino d’adozione. A convincere il presidente Massimo Anselmi e la dirigenza amaranto la lunga e significativa esperienza di Benedetti nel calcio maschile: la nuova guida tecnica dell’Arezzo ha infatti mosso i primi passi da allenatore nei primi anni 2000, lavorando con i settori giovanili di Cesena e Fiorentina, per poi approdare tra i grandi con la Baldaccio Bruni di Anghiari. Da lì ha intrapreso un percorso che lo ha visto protagonista anche in serie D sulle panchine di Riccione e Sangiovannese. Il suo nome è noto nel mondo del calcio dilettantistico aretino, dal momento che Benedetti ha guidato diverse squadre della provincia come il Soci Casentino, la Nuova Foiano e il Subbiano. Nell’ultima stagione, infine, era alla guida della Sinalunghese in Promozione.

"La società – si legge in una nota – accoglie con entusiasmo Andrea Benedetti e gli augura un buon lavoro alla guida della prima squadra, con l’obiettivo di iniziare insieme una nuova e ambiziosa stagione sportiva". Il nuovo tecnico verrà ufficialmente presentato alla stampa domani alle ore 11 al centro sportivo Il Caggio di Ceciliano, alla presenza anche del direttore generale Roberto Cucciniello e del direttore sportivo Giacomo Rossi.

Dopo le conferme di diverse calciatrici della passata stagione, insomma, ecco anche l’annuncio della nuova guida tecnica, che succede a Ilaria Leoni.