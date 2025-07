Piscina Comunale di Castiglion Fiorentino, la nota dell’amministrazione comunale

Arezzo, 3 luglio 2025 – L'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale di Castiglion Fiorentino è stato deliberato in consiglio comunale in data 31 Marzo.

In tale occasione il gruppo di minoranza si astenne ma non sollevò perplessità sulle tempistiche. L'unico dubbio che il gruppo “Rinascimento Castiglionese” sollevo è che non ci fossero società disponibile a gestire la piscina, non certo su eventuali tempistiche. A conferma di ciò il gruppo di minoranza non votò contro ma si astenne.

Successivamente l'amministrazione, come previsto dalle procedure nazionali, attraverso apposito avviso pubblico pubblicò il bando dove parteciparono 2 società per aggiudicarsi la gestione, procedura terminata in data 29 maggio con l’assegnazione a “Officina del Nuoto ssd”.

Rispetto a quanto auspicato, a seguito anche delle difficoltà nel reperimento del personale il gestore al momento non è stato in grado di garantire l'apertura dell'impianto natatorio. Rammaricandoci per i disagi ai cittadini confermiamo l'impegno del soggetto gestore a garantire entro la prossima settimana l'apertura dell'impianto.