Equipe di medici anestesisti salvano la vita ad un castiglionese

Arezzo, 3 luglio 2025 – Si chiamano Sofia, Roberta e Michele e sono gli anestisisti , in servizio anche all'Ospedale “Santa Margherita” di Cortona, che hanno salvato la vita ad un castiglionese che a seguito di un intervento chirurgico ha avuto importanti complicazioni.

L’episodio risale a qualche settimana fa e nei giorni scorsi sono stati ricevuti a Palazzo San Michele dal Sindaco Mario Agnelli. “Li ho voluti conoscere per esprimere loro il mio personale riconoscimento nell'affrontare quei concitati minuti con grande professionalità, coraggio e sangue freddo rendendo quasi normale un evento straordinario” dichiara il sindaco Mario Agnelli.

Di solito risulta molto più facile sottolineare gli aspetti negativi in sanità ed è anche per questo che il sindaco Agnelli ha incontrato l’equipe di medici che non si è arresa di fronte alle avversità che in quel momento avevano di fronte. “Queste occasioni fanno bene al cuore” hanno detto all’unisono i tre medici visibilmente emozionati.

“Un attestato di riconoscenza verso questi tre operatori della sanità pubblica per un intervento a cui si è sottoposto qualche settimana fa un concittadino castiglionese che a seguito di complicazioni operatorie, che potevano diventare fatali, è stato letteralmente salvato dai medici anestesisti Sofia Falchi, Michele Gammarota e Roberta Cardinali dando una grande dimostrazione di professionalità, coraggio e tanto sangue freddo.

Tutto questo fa parte del loro lavoro si dirà, ma non poteva passare inosservato aggiungo io”conclude il sindaco Mario Agnelli.