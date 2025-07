Saldi estivi di fine stagione, Confesercenti è positiva

Arezzo, 3 luglio 2025 – Saldi di fine stagione estivi ai nastri di partenza. Il 5 luglio prende il via la corsa agli acquisti a prezzi scontati. Atteso lo sprint nei negozi delle strade e piazze delle nostre città Confesercenti rinnova l'invito a visitare la rete commerciale tradizionale che continua a rappresentare una risorsa commerciale valida anche per garantire la vivibilità nei centri storici e nelle periferie.

“Aspettative positive” annuncia la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi “per l'avvio dei saldi estivi di fine stagione. I consumatori attendono l'avvio dei saldi e c'è una buona propensione agli acquisti a prezzi scontati. Dall'altra parte della vetrina ci sono i commercianti pronti ad accogliere con qualità e professionalità la clientela.

Secondo le nostre indagini l'acquisto pro capite sarà tra una forbice di 150,00 e 200,00 euro. Ci sono consumatori che aspettano proprio l'avvio per togliersi uno sfizio e rinnovare il guardaroba. Donne e giovani sono maggiormente interessati a partecipare alla corsa allo shopping scontato.

I pre saldi hanno in parte rosicchiato una fetta di vendite in queste settimane ed è per questo che nei prossimi giorni a livello nazionale Confesercenti incontrerà il Ministro dell'Economia per chiedere di frenare il fenomeno dei saldi mascherati”. Secondo l'indagine di Confesercenti c'è già chi ha approfittato dei saldi.

“Oltre il 10% di consumatori toscani ha già approfittato delle offerte, spendendo in media circa 100 euro a testa. Il periodo dei saldi resta comunque un momento di grande interesse per le attività commerciali ma dobbiamo evitare che la situazione dei pre saldi finisca per essere fuori controllo.

Ormai le vendite a saldo, sconti e promozioni, sono diffuse su quasi tutto il periodo dell'anno soprattutto sulle grandi piattaforme di vendita online e questo fenomeno sta spingendo il consumatore a guardare più agli sconti che al valore e alla qualità della merce a discapito dei negozi tradizionali”. Positive comunque le aspettative per l'avvio dei saldi estivi che restano un appuntamento imperdibile per i consumatori.

“Sicuramente si faranno affari” conclude Valeria Alvisi “all'interno dei negozi dove la scontistica si preannuncia interessante con percentuali che variano dal 20% al 40% inizialmente e che saliranno al 50%-60% con punte fino al 70% nelle settimane successive”.