Il Csi Nuoto è da applausi. Anche a Rimini gare top

Siamo soddisfatti del rendimento dei nostri tesserati e delle numerose medaglie conquistate nel corso della stagione. Ma al di là dei risultati, siamo ancora più soddisfatti dell’unità e della coesione del gruppo. Il Csi continuerà ad accogliere atleti che, terminato il loro percorso agonistico tra gli "assoluti", possono continuare a gareggiare nei "master" riuscendo a ben figurare e divertirsi.

Gianluca Frosini, dirigente del Csi Nuoto Prato, ha così tracciato un bilancio della stagione agonistica. Un’annata particolarmente positiva per il sodalizio del presidente Lucianò, che non più tardi dello scorso 7 giugno si è aggiudicato la Supercoppa Toscana Master. E anche in occasione dell’ultima gara stagionale, i campionati italiani master di Rimini che hanno visto la partecipazioni dei migliori nuotatori e delle migliori nuotatrici d’Italia, il club pratese non ha demeritato riuscendo a piazzare diversi atleti nella "top ten" delle varie discipline.

Alla trasferta romagnola hanno preso parte i vari Edoardo Bertolini, Veronica Bessi, Chiara Bonifacio, Simone Bortolotti, Chiara Cirillo, Bianca Davanzati, Gianmarco Di Rienzo, Sofia Faggi, Ginevra Fissi, Stefano Folini, Elisa Gelli, Lorenzo Innocenti, Michele Lo Russo, Alessandro Lucianò, Matteo Malpaganti, Angelo Lucianò, Sue-Ellen Mannori, Anna Manzo, Mattia Mazzoni, Elisa Olivieri, Elena Peruzzi, Cristina Raggiante, Laura Ricci ed Ilaria Sforzi.

"A Rimini abbiamo schierato ventiquattro atleti e nove staffette in un evento di caratura nazionale. I nostri tesserati si sono distinti in diverse specialità, conquistando ottimi piazzamenti e figurando spesso entro la top ten delle rispettive categorie, vogliamo continuare su questa strada".

G.F.