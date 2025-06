C’è la "Swim Cup" . In 500 protagonisti

A prendersi la scena, per quanto riguarda l’Azzurra, nelle ultime settimane è stata senza dubbio la pallanuoto: tra gli U16 laureatisi campioni toscani qualche giorno fa e la prima squadra di coach Daniele Santini che ha chiuso al secondo posto il girone tosco-emiliano di Serie C (e che, dopo il 9-9 giocherà la gara di ritorno playoff per la B domani nelle Marche, ndr) le emozioni non sono mancate. Ma oggi il nuoto torna protagonista con una manifestazione che porterà in città quasi 500 tra nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta Italia.

Sono i primi numeri della settima edizione della "Swim Cup" nelle prossime quarantott’ore alla piscina di via Roma e sarà come sempre organizzata dal club pratese. Una kermesse dedicata alle categorie "ragazzi", "juniores" ed "unica" ("cadetti + "senior"), che vedrà la partecipazione di diciannove società (cinque delle quali provenienti da fuori regione). Oltre che dall’Azzurra, Prato sarà come di consueto rappresentata anche dalla Futura.

La prima sessione di gare prenderà il via alle 15:15 odierne: si parte con le "batterie" dei 100 farfalla, per proseguire con i 200 rana, i 50 dorso, gli 800 stile, i 1500 stile, i 100 stile, i 200 dorso e i 50 rana. Gare che proseguiranno in notturna dopo qualche ora di pausa: si ripartirà alle 21:15 con le finali dei 50 dorso, per chiudere con la staffetta 4X100 mista. E le ultime due sessioni di gare si terranno domani alle 9:15 (la prima) ed alle 15 (la seconda).

Le sfide saranno precedute anche stavolta dall’esibizione dello "Special Team", a riprova del valore inclusivo dello sport. "Una manifestazione alla quale teniamo particolarmente. E siamo soddisfatti dei riscontri ottenuti in termini di iscrizioni: siamo a quota 470 iscritti. Un numero ancor più importante in un periodo dell’anno nel quale i "meeting" di nuoto sono molteplici – ha commentato il presidente dell’Azzurra, Alessandro Bartolozzi – numeri che pensiamo possano essere positivi anche per la città e per le attività economiche. Ci aspettiamo due giornate di festa, all’insegna del nuoto".

Giovanni Fiorentino