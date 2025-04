Successo al Trofeo Città di Firenze e preparativi per la Da Porto a Porto

Il club ha festeggiato proprio nei giorni scorsi l’ottimo rendimento al "Trofeo Città di Firenze" di nuoto master. Un successo, che arriva dopo la prima edizione del "Trofeo del Nuotatore Master" ottenuto nelle scorse settimane a Torino, grazie agli allenatori Elisa Faggi, Luca Coscia e Claudio Pagnini e agli atleti Eleonora Celli, Petra De Paoli, Simona Filippini, Elena Gavazzi, Monica Gestri, Paola Lombardi, Claudio Calabresi, Andrea Crovetto, Mauro De Matteis, Claudio Di Lauro, Laura Nuti, Veronica Santini, Isabella Toti, Francesco Bardazzi, Fabrizio Becherini, Giannetto Bini, Niccolò Bonanni, Federico Bortolotti, Paolo Brinati, Amerigo Pachioli, Marco Pestelli, Dimitri Petracchi, Salvatore Rizzo, Alberto Roggi Gacci, Luca Salati, Simone Storai, Tommaso Fuligni, Marco Galli, Nicola Gelli, Emanuele Giannoni, Andrea e Gabriele Giusti, Jean Golin, Marco Gradi, Gabriele Lombardi, Lorenzo Massai, Leonardo Meoni, Lorenzo Nenciarini, Paolo Nistri, Marco Olimpi, Iside Marlazzi, Monica Monagheddu, Stefano Tatano, Daniel Tinti, Riccardo Toni, Andrea Vannucchi e Thomas Vaia.

E la Polisportiva Amatori Prato si prepara anche alla beneficenza. E’ il caso dell’ottava edizione della "Da Porto a Porto – ATTorno all’Argentario", ideata da Massai e fissata per il prossimo 11 agosto. L’ormai tradizionale nuotata di beneficenza da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, percorrendo 22 km ha raccolto lo scorso anno circa 144mila euro. Nei giorni scorsi sono emersi ulteriori dettagli: quest’anno potranno iscriversi un massimo di 70 nuotatori (14 singoli e 56 staffettisti) seguendo l’iter e le modalità indicate sul sito web della manifestazione (www.daportiaporto.it). Si tratta del resto di una rassegna che si è svolta regolarmente negli anni della pandemia, garantendo così risorse per i pazienti oncologici di Prato, Pistoia e Firenze e per le loro famiglie. Non è esclusa la presenza di qualche testimonial d’eccezione. E anche in questo 2025, come al solito, l’obiettivo accanto all’agonismo resta quello di supportare i malati di cancro con il ricavato della Da Porto a Porto.

Giovanni Fiorentino