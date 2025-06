Nuoto Un’onda di talenti alla Swim Cup

"Un bilancio di questa edizione? Direi positivo. E’ stata una festa, si sono visti nuotatori e nuotatrici di livello e anche il meteo è stato clemente. Una manifestazione che si è consolidata, che rappresenta a nostro avviso un vantaggio anche per la città ed il territorio in generale. E che continueremo a portare avanti". Parola di Alessandro Bartolozzi, presidente dell’Azzurra, il quale ha così tirato le somme dell’edizione 2025 della "Swim Cup" andata in archivio un paio di giorni fa ed organizzata come di consueto dal sodalizio pratese.

Una rassegna di nuoto, giunta alla settima edizione, nata nell’immediato pre-Covid. E che stavolta ha visto sfidarsi alla Colzi – Martini di via Roma quasi cinquecento atleti (suddivisi tra le varie categorie agonistiche) in rappresentanza di diciannove società provenienti da tutta la Toscana, dal Lazio, dalla Lombardia e dal Trentino – Alto Adige. Ad aggiudicarsi la coppa di un trofeo ormai di livello nazionale è stato il Livorno Aquatics, totalizzando 406 punti nella graduatoria generale dei club partecipanti in virtù delle trentasei medaglie conquistate dai propri tesserati (e dal resto dei piazzamenti). Secondo posto per Hidron Sport Firenze con 367 punti (nella quale milita la nuotatrice pratese Lucrezia Domina, ex-Azzurra e Futura) e terzo per il Nuoto Valdinievole, a quota 311. I padroni di casa dell’Azzurra si sono piazzati in quarta posizione con 271 punti, salendo sul podio 17 volte. Iniziando dalle medaglie d’oro di Martina Vannucchi nei 50 stile, Vittoria Bottazzi nei 200 misti, Ginevra Scali nei 200 farfalla Samuele Presi nei 200 farfalla e Noemi Cipriani nei 100 stile. A completare la "top ten", quinto posto per l’Esseci Nuoto (con 199 punti) sesto per la Nuotatori Pistoiesi (193) settimo per i trentini del Buonconsiglio Nuoto (171) ottavo per i laziali del Forum Sport Center (149) nono per il Centro Nuoto Valdarno (134) e decimo per l’Aqua Sport (125).

La competizione, iniziata nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì e chiusasi nel pomeriggio di sabato dopo varie serie di gare, ha visto tra le altre cose anche la partecipazione simbolica dello "Special Team", i cui componenti sono scesi in vasca per abbattere le barriere della disabilità e dimostrare come lo sport ed il nuoto in generale possano essere formidabili veicoli di inclusione. E l’attenzione, a partire dai prossimi mesi, andrà quindi all’organizzazione dell’edizione 2026.

Giovanni Fiorentino