Futura brilla in Toscana: medaglie e successi nel nuoto artistico e sincro

Medaglie e piazzamenti di prestigio, colti in più competizioni in tutta la Toscana. Momento senz’altro positivo per la Futura, fra nuoto e sincro. Iniziando dal nuoto artistico e da Sara Ciolini, laureatasi campionessa regionale. E completando un podio "tutto Futura" insieme alle compagne Margherita Tempestini (argento) ed Aurora Ballotti (bronzo). A seguire, Amanda Rossi (quarta) Ginevra Magelli, Chiara Cipriani, Costanza Piscicelli, Ilenia Biscaino, Azzurra Santoro, Gaia Bonanni, Olivia Prosperi, Olivia Mazzoni, Viola Torracchi, Tommaso Bartolini e Martina Gori. Oltre ad Emma Ciolini che aveva ben figurato nel corso della "gara delle stelle", riscontri positivi (da Livorno, in questo caso) sono arrivati anche da Emma Papati, Emma Negro, Margherita Zini, Arianna Paoli, Ginevra Cocciardi, Giulia Stefanacci, Vanessa Nistri, Ludovica Gorgeri, Gloria Falcone, Victoria Innocenti, Clara Signori e Ginevra Marzocchini. Il gruppo allenato da Simona Ricotta, Bianca Vivirito, Marta Gori ed Andrea Bonci ha poi ripreso gli allenamenti in vista delle prossime sfide. Buone notizie anche dal settore nuoto, reduce da due gare: nella prima, al campionato toscano di Livorno, Alessandro Farinacci quarto nei 50 delfino e Diletta Malpaganti quinta nei 100 rana. Nella successiva tappa di Prato, spiccano gli argenti di Anna Lise Bertini nei 50 rana e di Margherita Naldi negli 800 stile, oltre al bronzo di Tommaso Tarocchi nei 50 rana e di Francesco Venturini nei 100 stile.