Lega in campo "a fianco dei cittadini"

C’è chi ha risposto alle domande del gip, l’imprenditore Matteini Bresci, e chi, invece, ha solamente rilasciato dichiarazioni spontanee al giudice, ovvero il sindaco Bugetti. Ma a prescindere dall’atteggiamento degli indagati, è doveroso che il centrodestra locale s’interroghi immediatamente per dare risposte concrete ai cittadini pratesi che sono naturalmente frastornati da questa vicenda. Quindi, non staremo certo ad attendere le decisioni del gip, ma ci mettiamo subito al lavoro per cercare, per quanto possibile, di limitare i disagi che il prossimo commissariamento determinerà alla città, sperando di offrire agli abitanti la possibilità di tornare al voto prima possibile e dare, dunque, alla città un nuovo sindaco". Così la deputata e commissario provinciale Lega Prato Elisa Montemagni (nella foto) e il capogruppo del Caroccio in consiglio comunale Claudiu Stanasel.

"Con le altre forze politiche d’opposizione, pertanto, concentreremo le forze guardando al presente ed al futuro di Prato - aggiungono gli esponenti leghisti rispondendo anche all’appello della deputata di Forza Italia Erica Mazzetti- Ad ognuno il suo compito, ai giudici quello di analizzare le carte e poi giudicare, ai politici quello di lavorare alacremente per il bene dei cittadini. Come Lega, dunque, saremo in prima linea per affrontare con determinazione questa emergenza pratese, determinata, se le accuse verranno confermate, da un pluriennale, consolidato e redditizio sistema clientelare targato Pd."