Più sicurezza nei quartieri. La Lega incalza sul controllo di vicinato

"Attivare il controllo di vicinato come strumento concreto per garantire maggiore sicurezza in città". E’ l’appello che la Lega Terni lancia allpello all’amministrazione comunale attraverso il suo segretario, Devid Maggiora. "Negli ultimi mesi – dice – si sono moltiplicate le segnalazioni di furti, atti vandalici e reati di vario tipo. I cittadini chiedono più sicurezza, più presenza e più ascolto. Il controllo di vicinato rappresenta un modello efficace di collaborazione tra residenti, forze dell’ordine e istituzioni locali".

Per il rappresentante della Lega, "non si tratta di una forma di giustizia privata, ma di un sistema partecipato e organizzato in cui i cittadini, adeguatamente formati, collaborano tra loro e con le autorità, segnalando tempestivamente situazioni anomale e comportamenti a rischio. Una maggiore attenzione civica strutturata può diventare un deterrente per microcriminalità e degrado urbano". Per questo, conclude. "chiediamo l’immediata attivazione di tavoli di lavoro con Prefettura, Questura e comitati di quartiere per introdurre il controllo di vicinato in maniera capillare, anche tramite specifiche delibere comunali, campagne informative e la creazione di referenti locali".

Sul tema interviene anch il vicesegretario Lega Umbria, Valeria Alessandrini: "Sicurezza significa anche prevenzione e partecipazione, Terni ha bisogno di risposte concrete e immediate. Come Lega siamo al fianco dei cittadini e continueremo a batterci per un territorio più sicuro e vivibile".