Il pestaggio in piazza Garibaldi: "Misure straordinarie di sicurezza"

Una ventina di giorni fa in centro storico tra piazza Fanti e corso Cavour c’è stata una violenta lite che aveva coinvolto diverse persone; il 2 giugno un’altra aggressione in piazza Garibaldi con un uomo finito in ospedale, preso a sprangate. E’ caccia agli aggressori, che sarebbero stati in quattro. Episodi isolati o anche a Città di Castello esiste un problema legato alla pubblica sicurezza? Di certo negli ultimi mesi la tematica è balzata più volte all’attenzione pubblica; sta succedendo di nuovo anche in queste ore con un documento della Lega che chiede al Comune di "fare qualcosa per incrementare il livello di sicurezza della città con misure ad hoc". In un documento firmato dal segretario Giorgio Baglioni insieme al consigliere comunale Valerio Mancini la Lega interviene a fronte "dell’episodio di violenza avvenuto in pieno centro a Città di Castello, con un uomo aggredito a sprangate: vicenda che racconta una situazione fuori controllo. Da mesi – scrivono ancora – si assiste a un’escalation preoccupante di furti, risse, aggressioni e atti vandalici che minano la serenità dei cittadini e compromettono la vivibilità della nostra città".

I due consiglieri tornano dunque a chiedere "l’istituzione di una consulta permanente per la sicurezza, ma anche un organismo operativo, itinerante e a costo zero, che coinvolga cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per monitorare le criticità del territorio". Misure da abbinare al "potenziamento del sistema di videosorveglianza, dell’organico della polizia locale e un migliore coordinamento tra le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio". Baglioni e Mancini rinnovano infine "il ringraziamento alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento, ma serve prevenzione, fermezza e una visione politica che metta la sicurezza dei cittadini al primo posto".