Bandiere nel parco. Serata nella storia

La bandiera è simbolo di un Paese e ne racconta la storia. Ma cosa c’era prima del nostro Tricolore? Si può scoprire nel Parco delle Bandiere preunitarie in 1.800 metri quadri di giardino (via Roma 278 a Grignano) di proprietà dei coniugi Roberta Cambi e Leonardo Macrì. Per giovedì 26 giugno alle 21.15 al Parco delle Bandiere preunitarie, l’associazione omonima ha organizzato una serata sul Granduca Pietro Leopoldo, in occasione del 260° anniversario del suo insediamento. L’iniziativa è curata dalle professoresse Roberta Cambi e Chiara Recchia. Al termine dell’incontro, esperienza olfattiva di fragranze d’epoca. Il Parco è nato due anni fa ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle bandiere che furono degli Stati preunitari italiani, attraverso le vicende del Risorgimento fino alla nascita dell’attuale tricolore della Repubblica italiana. Molta attività del Parco è rivolta alle scuole con lezioni didattiche, ma sono tanti anche gli adulti interessati. Sono 17 le bandiere appese agli alberi sull’esempio dei rivoluzionari francesi che issavano le bandiere ai cosiddetti alberi della libertà e della rinascita. Il parco può essere visitato la domenica alle 10 e alle 17 mediante prenotazione tramite il form online sul sito www.https://parcodellebandierepreunitarie.org. Recentemente il parco è stato aperto in occasione della Festa della Repubblica celebrata il 2 giugno. Per ulteriori informazioni, scrivere ad: [email protected] oppure chiamare lo 0574-400244 .

Pagina a cura di Marilena Chiti