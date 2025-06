Parco sculture del Chianti. Musica a lume di candela

Le note di Morricone e non solo, in uno straordinario concerto per contrabbasso e chitarra, nella meraviglia dell’anfiteatro del Parco Sculture del Chianti di Pievasciata (Castelnuovo Berardenga). Si apre stasera alle 21 la programmazione di ‘CandleWineNights’, con lo spettacolo ‘Non solo Morricone’, proposto dallo Sha Sha Duo di Andrea Checcacci (contrabbasso) e Michele Cappelletti (chitarra).

I due artisti proporranno le più amate colonne sonore del cinema, con l’unica illuminazione delle candele. Seguiranno altri tre eventi: martedì 8 luglio BQ Baritone Saxophone Quartet con ‘Carpe Noctem’, martedì 5 agosto Insolito Trio con ‘Melodie italiane’ e martedì 26 agosto Damn! Organ Trio con ‘Soul Jazz’. Un’esperienza tra arte, musica e vino, con visite guidate al Parco, degustazioni con i sapori del territorio e concerti in un’atmosfera davvero emozionante. Il programma delle serate "CandleWineNights" si articola in tre momenti, tra i quali gli spettatori potranno scegliere la formula preferita: alle 19 una visita guidata alla scoperta delle opere permanenti del Parco Sculture; dalle 19.30 un momento conviviale, con i vini delle cantine del territorio e i sapori portati in tavola da La Taverna della Berardenga; alle 21 il concerto a lume di candela.

"Siamo felici di poter ospitare in anteprima assoluta questo speciale evento – spiega Chiara Bozzi, direttrice del Parco e co-fondatrice delle serate – nato con l’idea di aprire i cancelli del bosco d’arte fuori dall’orario consueto. Il Parco non è soltanto una mostra permanente di scultura contemporanea, ma un luogo dove è possibile trascorrere una serata in compagnia".

Riccardo Bruni