Arezzo, 18 aprile 2019 - Concerti pasquali e dedicati a Vivaldi nella giornata di oggi, ecco gli appuntamenti. Concderto di Pasqua di Arezzo Ars Nova con l’Orchestra regionale toscana. Appuntamento giovedì 18 aprile alle 21 al Teatro Mecenate. Dirige L’Ort Orchestra Regionale Toscana il Maestro Markus Stenz che lo scorso novembre ha ottenuto un grande successo al Teatro alla Scala con l’ opera Kurtag di Samuel Beckett. Il programma prevede l’idillio di Sigfrido di Wagner; il compositore tedesco scrisse l’idillio come omaggio alla moglie Cosima alla quale lo fece ascoltare la mattina di Natale, come regalo di compleanno e per festeggiare la nascita del loro figlio Siegfried. Seguirà la sinfonia numero 2, opera 61, di Schumann. Il compositore ebbe a dichiarare che con la sinfonia n 2 aveva celebrato la vittoria dell’Arte sulla sofferenza e sui patimenti interiori, sull’onda di Beethoven e nell’ampio orizzonte della musica tedesca coeva. Il concerto di Pasqua riserva ai soci di ArsNova ed a tutti quanti vorranno intervenire, una vera sorpresa. Il Maestro Stenz, riconosciuto unanimamente come specialista del repertorio contemporaneo, dirigerà il brano “Air on Air”, di Ivan Fedele, commissionato dalla Fondazione Ort e dal Festival di Donaueschingen. Solista al corno Michele Marelli. E prima del concerto alle 19.15: introduzione all'ascolto a cura di Susanna Pasquariello: alle 20 apericena (5 euro) e alle 21 il concerto. Costo biglietto: 5 euro.

Chiusura di grande prestigio per la rassegna di classica Musica in Scena a cura dell’Associazione Musicisti Aretini. Giovedì 18 aprile alle 21 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini in via Vittorio Veneto 19 il grande evento dedicato al genio di Vivaldi. L’Orchestra Giovanile di Arezzo diretta dal Maestro Roberto Pasquini, anche solista al flauto, si unirà al Coro Voceincanto diretto dal Maestro Gianna Ghiori, con il soprano Caterina Stefanelli e il mezzosoprano Elisabetta Ricci per dare vita ad un concerto di grande intensità. L’evento fa parte della stagione di musica classica Musica in Scena a cura dell’Associazione Musicisti Aretini e propone appuntamenti con i grandi nomi del panorama concertistico internazionale insieme a importanti realtà del territorio.

Il programma. Al centro del concerto ci sarà il capolavoro del “prete rosso” (Vivaldi veniva così soprannominato per il colore dei suoi capelli) il “Gloria per soli, coro e orchestra in re maggiore RV 589”, brano dalle armonie immortali e che celebrerà degnamente la chiusura della rassegna in occasione delle festività pasquali. Il lavoro fu composto da Vivaldi quale maestro di coro "all'Ospedale della Pietà di Venezia”, ospizio per orfane che venivano istruite alla musica dal maestro e a cui lui dedicava tutte le composizioni. Verrà pertanto restituito nelle intenzioni originali dell’autore all’esecuzione del coro interamente femminile del Voceincanto con le soliste Caterina Stefanelli, soprano, ed Elisabetta Ricci, mezzosoprano. Il Gloria RV 589 è senz'altro una delle pagine più avvincenti e conosciute del musicista veneziano: Il testo è organizzato in 12 sezioni che si alternano in una varietà di forme, di tempi, di ritmi, di tonalità e di organico: brani solistici nello stile dell'aria, strumenti concertanti, cori omofonici, contrappunti, ritornelli nello stile del Concerto. L'unitarietà del lavoro viene garantito dalla ripresa, nel penultimo movimento, dello stesso tema iniziale in una sorta di circolarità strutturale. Ad aprire la serata invece saranno eseguiti i due celebri concerti “La tempesta di mare” e “La notte”, nell’interpretazione del flautista e direttore Roberto Pasquini con l’Orchestra Giovanile di Arezzo.

Giovani talenti in scena. “La Stagione Internazionale di Musica Classica di quest’anno – dichiara l’organizzatore Roberto Pasquini - si chiude con un grande concerto; siamo onorati di poter ospitare le migliori forze giovanili della provincia di Arezzo quali l’Orchestra Giovanile di Arezzo e il Coro Voceincanto: sono due realtà che operano e collaborano da anni al servizio dei giovani e per la loro crescita umana e culturale, che sono due valori imprescindibili perché la nostra società costruisca un futuro migliore esattamente come sosteneva Aristotele più di duemila anni fa. Questa conclusione di Musica in Scena conferma i due cardini fondamentali su cui si è basata la nostra programmazione: la presenza di star di assoluto valore mondiale e la valorizzazione delle migliori professionalità del territorio. Il connubio e l’incontro tra queste due realtà è un seme capace di fecondare al meglio il futuro musicale e culturale di Terranuova.”