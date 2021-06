Bagno a Ripoli (Firenze), 3 giugno – Un'occasione per stare insieme, ascoltando musica dal vivo, degustando vini o guardando un film. E' la proposta dell'azienda vitivinicola Ruffino, che, a pochi passi da Firenze, nella sua Tenuta Poggio a Casciano, all'interno del parco alberato da poco rinnovato, lancia la rassegna 'Sotto le stelle'. Il programma di intrattenimento è partito lo scorso 1 giugno e andrà avanti fino a settembre, accompagnando le merende, gli aperitivi e le merende-cene toscane, la cui preparazione è affidata alla cucina della locanda dell’agriturismo, Le Tre Rane – Ruffino.

Si parte giovedì 3 giugno alle 21.30 con Voci di donna, serata jazz con Nico Gori, Michela Lombardi e Piero Frassi. Il 7 giugno degustazione del vino delle Langhe, con ospite, ovvero Aldo Clerico e Gabriele Scaglione della Cascina Amalia. Il 9 giugno, gli Assaggi di poesia, con 'il verso della porta accanto', per scoprire come l’endecasillabo si annidi in ogni angolo della nostra quotidianità. Si prosegue il 10 giugno con la musica blues dal vivo, mentre il 15 giugno l'appuntamento è con Jojo Rabbit, film del 2019 di Taika Waititi, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

Questi gli appuntamenti settimanali:



Lunedì. Degustazione con Ospite

I grandi vini presentati dai loro “babbi”, in un emozionante percorso di degustazioni della bevanda più conosciuta e magica al mondo. Solo su prenotazione.

Martedì. La Cena-Cinema

Visita alle cantine, una gustosa cena toscana con paniere, ispirata alle suggestioni del film per poi godersi lo spettacolo del cinema “sotto le stelle”, con una programmazione curata da Off Cinema. Solo su prenotazione.

Mercoledì. Assaggi di Poesia

Escursioni poetiche fra i grandi poeti italiani e giochi di rime e ritmi, accompagnati da una degustazione in tema coi versi decantati. In collaborazione con Associazione Allibratori. Prenotazione consigliata.

Giovedì. Musica dal vivo

In collaborazione con Controradio. L’incanto di ascoltare musica dal vivo e gustare cibi e vini toscani in un palcoscenico di straordinaria bellezza. Prenotazione consigliata.

Il calendario completo della rassegna è disponibile qui.