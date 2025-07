Prato, omaggio a De André al Festival delle Colline

Prato, 3 luglio 2025 - Dall’irriverente “Bocca di Rosa” all’onda struggente de “La guerra di Piero”, dalla sospesa magia de “La canzone di Marinella” all’apocrifa “La buona novella”. Festival delle Colline 2025 prenderà il via venerdì 4 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (ingresso libero) sulle note dell’indimenticato Fabrizio De André. A porgere tributo sarà l’Ensemble Terzo Tempo, formazione che da anni propone, con arrangiamenti originali, tributi a compositori italiani e internazionali. “Ho avuto sempre poche idee, in compenso ben fisse” diceva Faber. Il valore poetico di molti suoi testi si amplifica per i temi trattati dall’artista ligure: emarginati, ribelli e prostitute che spesso si trovano ai margini della società ora diventano protagonisti. Dalla politica alla religione fino ad arrivare ai concetti di vita e morte, l’uomo e le sue debolezze sono sempre al centro. L’Ensemble Terzo Tempo, in questo percorso di ricerca artistico-musicale, ripropone, attraverso una contaminazione di linguaggi musicali, brani che hanno lasciato un segno indelebile nella coscienza sociale. Giunto alla 46esima edizione, il Festival delle Colline tiene fede al proprio credo: musiche di qualità in luoghi d’arte e scenari bucolici. Tre appuntamenti saranno a ingresso libero, per gli altri è previsto un biglietto di 12 euro. Umberto Palazzo e il Santo Niente saranno in concerto giovedì 10 luglio alla Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini di Prato per celebrare il trentesimo anniversario dell’album “La Vita è Facile”. Ad aprire la serata saranno i toscani Neko At Stella. Scoperto da Peter Gabriel e scelto da Michael Stipe come opener per i REM, Joseph Arthur è un artista di culto del cantautorato underground americano: lo vedremo dal vivo venerdì 11 luglio nel loggiato della Chiesa di Santa Cristina in Pilli, a Poggio a Caiano, nuova, meravigliosa location del Festival delle Colline. Ancora alla Corte delle Sculture, a Prato, giovedì 17 luglio, sarà la volta di Druga, nom de plume con cui il cantautore Andrea Franchi ha forgiato “Carne”, album che esplora il tema della materia e dello spirito, dell'identità, delle origini e della destinazione dell'essere. Non mancherà un omaggio a Paolo Benvegnù, cantautore scomparso di recente, con cui Druga ha collaborato per quasi vent’anni. La delicatezza di Nick Drake e l’intensità lirica di Leonard Cohen… Progetto solistico del cantautore anglo-belga James de Graef, Loverman sarà venerdì 18 luglio alla Rocca di Carmignano per farci ascoltare quel miracolo di debutto battezzato “Lovesongs”, disco notturno e introspettivo che sposa la miglior canzone d’autore e scenari contemporanei. Festival delle Colline 2025 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con Comune di Prato, Comune di Carmignano e Ministero della Cultura - Ville e Residenze monumentali fiorentine. Sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Direzione artistica di Gianni Bianchi.