Run per Colli: sport, panorami e festa a Borgo a Buggiano

Borgo a Buggiano (Pistoia), 3 luglio 2025 – Sport, natura e convivialità sono tornati protagonisti con la “Run per Colli”, la corsa podistica organizzata con entusiasmo dall’ASD RUN…DAGI.

Il ritrovo era fissato per le ore 18 in Piazza del Grano, da dove i partecipanti sono partiti alle 19.30 per affrontare un suggestivo percorso collinare di 9 chilometri. L’arrivo era previsto presso il parco cittadino OX – Centro Giovani, dove ad accogliere atleti e accompagnatori è stata la vivace atmosfera della festa “Sgranar per Colli”. Il tracciato, impegnativo ma affascinante, si snodava tra le bellezze paesaggistiche del territorio, salendo fino a sfiorare il castello di Colle prima di ridiscendere tra scorci mozzafiato sulla Val di Nievole.

Grande successo anche per il tradizionale pasta party finale, apprezzato da tutti per la qualità dei piatti e – come da consuetudine – per l’abbondanza della birra, elemento immancabile che contribuisce all’atmosfera di allegria e aggregazione. Servizio fotografico a cura della ETS “Regalami un sorriso”, da sempre al fianco dello sport e della solidarietà.

