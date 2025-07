“Pedalando in sicurezza con Giovanni”, in ricordo di Iannelli

Prato, 3 luglio 2025 – Sabato 5 luglio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Duomo, torna “Pedalando in sicurezza con Giovanni”, la pedalata non competitiva dedicata alla memoria di Giovanni Iannelli. L'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, condurrà i partecipanti fino a Carmignano, dove si concluderà di fronte al murale che lo ricorda. La manifestazione nasce per onorare la memoria di Giovanni, giovane promessa del ciclismo tragicamente scomparso in Piemonte durante l’arrivo di una gara.

Un dramma che ancora oggi chiede giustizia, mentre il padre Carlo continua con coraggio e determinazione a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale per i ciclisti. Troppe volte, infatti, chi pedala sulle strade convive con il rischio e l’arroganza, e solo il caso impedisce che certe condotte si trasformino in tragedie.

La pedalata è aperta a tutti, senza necessità di iscrizione: basta presentarsi con una bicicletta, qualsiasi essa sia, per prendere parte a un momento di riflessione e comunità. Lungo il percorso, è prevista una breve sosta nella località La Serra, dove verrà consegnata gratuitamente a tutti i partecipanti la Maglia Arancio, simbolo del ricordo di Giovanni. L’arrivo a Carmignano è previsto intorno alle ore 10, davanti al murale dedicato a Giovanni. A seguire, il commosso ricordo da parte dei familiari, degli amici e delle autorità presenti. Ormai divenuta una tradizione, questa pedalata di circa 10 km rappresenta un gesto collettivo di memoria e impegno: per non dimenticare una giovane vita spezzata sull’asfalto, in un giorno che doveva essere di sport e gioia, e per ribadire con forza il diritto alla sicurezza per chi sceglie la bici come passione o stile di vita.