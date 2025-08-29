Hockey, Stefano Zampoli convocato per gli Europei in Portogallo

Prato, 29 agosto 2025 – E' reduce da una stagione trionfale, chiusasi con il ritorno al successo in campionato. Prima di focalizzarsi su Serie A1, Coppa Italia e Champions con l'Hockey Trissino, per Stefano Zampoli è però tempo di pensare alla Nazionale: il portiere di Prato è infatti stato convocato dal commissario tecnico dell'Italhockey, Alessandro Bertolucci (campione d'Italia con la Primavera Prato nel 2002/03, ndr) per gli Europei di hockey su pista che si terranno la prossima settimana in Portogallo. Zampoli, cresciuto nell'HP Maliseti e giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità tecnica ed agonistica, sogna una medaglia europea al termine della massima rassegna continentale che inizierà a Paredes il 1 settembre prossimo (per concludersi il 7 settembre). Sulla scia dei successi colti con il suo club: dal 2021, anno del suo arrivo in Veneto, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo come quello del Trissino, capace in questi quattro anni di vincere tre Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. E su queste basi, può puntare ad incrementare ulteriormente il proprio palmarès, ripartendo magari dall'azzurro della Nazionale.

G.F.