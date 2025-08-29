Nari, ex nazionale iraniano, nuovo allenatore

La Pallamano Prato cambia allenatore. Al posto di Lorenzo Provvedi che aveva guidato la squadra lo scorso anno al successo nel campionato regionale di serie B, arriva un tecnico straniero, ma già da alcuni anni presente in Toscana.

Si tratta di Sharham Nari, ex giocatore della nazionale iraniana che il presidente Massimiliano Bartali ha incaricato di guidare non solo la squadra maggiore ma anche tutte le formazioni delle altre categorie, dall’Under 16 alla Under 18. Il tecnico persiano porta con sé una vasta esperienza internazionale come preparatore atletico in diverse discipline sportive ma in particolare anche nell’handball, avendo lavorato per sette anni come allenatore delle squadre giovanili e senior della Pallamano Firenze La Torre. La società pratese si affida dunque a Nari per un rilancio di tutto il suo movimento, a cominciare dalla squadra che ancora militerà nella serie B maschile: "Per noi è la figura ideale per rafforzare le qualità e i risultati ottenuti in passato", commentano infatti dalla Pallamano Prato.

"La mia esperienza come ex giocatore di pallamano della nazionale e la mia competenza in scienze motorie mi consentono di elaborare programmi di allenamento specializzati che massimizzano le prestazioni, riducono il rischio di infortuni e migliorano le dinamiche di squadra" così si presenta sui social professionali Nari.

"Avendo lavorato in diversi sport, tra cui pallamano, pallanuoto e allenamento fisico per atleti ad alte prestazioni, unisco principi scientifici a tecniche di allenamento avanzate per ottenere risultati misurabili e duraturi". Adesso la nuova avventura con la Pallamano Prato con la piena fiducia di presidente e società Massimiliano Martini