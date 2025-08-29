Piazza di Tavola: "Lavori esempio di condivisione"

Un intervento atteso diventato realtà. Piazza dei Caduti a Tavola è stata oggetto di un progetto di riqualificazione che restituisce alla frazione uno spazio centrale e rinnovato, pronto a ospitare iniziative e momenti di socialità.

"La riqualificazione di Piazza dei Caduti a Tavola è espressione di quel percorso di coinvolgimento, di quel dialogo diretto con le persone che abbiamo condotto nell’ultimo mandato amministrativo", dichiara Derio Bacci, già consigliere comunale del Partito Democratico. L’opera risponde a una richiesta chiara e costante dei cittadini. "A gran voce la frazione richiedeva la manutenzione della piazza che dal 2013, una volta terminato l’intervento di posa in opera degli autobloccanti, è stata gradualmente soggetta a fenomeni di deterioramento, accentuati dal traffico veicolare, fino a giungere alle criticità più volte sottolineate dai cittadini. Oggi Tavola può tornare a fruire della propria piazza, valorizzata dall’utilizzo di pavimentazione rosata che ben si inserisce nel quadro di pregio architettonico individuato dalla chiesa e dalla recente attività di potatura dello scorso giugno. Appena in tempo per l’avvio dell’edizione del Settembre Tavolese, che senz’altro potrà giovare di un sito rinnovato. Certo, questo intervento non completa il compendio delle esigenze di questa frazione, ma è significativo dell’impegno profuso e dell’ascolto che – con umiltà e perseveranza – è stato compiuto. Un plauso agli uffici tecnici che hanno saputo recepire gli indirizzi presentati".

Anche la segreteria del circolo Pd locale sottolinea l’importanza di questa realizzazione. "Sebbene ci siano ancora molte complessità da affrontare nel territorio di Tavola, questo intervento è un segnale forte, che dimostra come l’ex amministrazione, anche se non più in carica, ha mantenuto un dialogo aperto con i residenti e un’attenzione alta verso la frazione. L’intervento è stato possibile grazie all’impegno degli amministratori che si sono fatti portavoce delle istanze dei cittadini, dando una risposta tangibile alle loro segnalazioni. Il dialogo con i residenti rimarrà attivo con incontri organizzati", afferma Martina Paoli, segretaria del circolo Pd di Tavola.

Un tassello che si inserisce in un percorso più ampio di attenzione verso la frazione, con l’auspicio che la rinnovata Piazza dei Caduti possa diventare non solo cuore della vita comunitaria di Tavola, ma anche simbolo di come il dialogo tra cittadini e istituzioni possa tradursi in azioni concrete.