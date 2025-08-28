Pallanuoto Serie A1, Giuditta Galardi confermata dal Rapallo

Prato, 28 agosto 2025 – Aveva lasciato Roma lo scorso anno, dopo sette stagioni, per unirsi al Rapallo. E anche se dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 non è stata più convocata con il Setterosa, Giuditta Galardi resta una delle pallanotiste italiane di riferimento: la giocatrice pratese è stata riconfermata dal club ligure anche per la stagione 2025/26 e proprio pochi giorni fa ha ripreso gli allenamenti insieme alle compagne. A 30 anni compiuti lo scorso giugno, è nel pieno della maturità e anche la scorsa stagione aveva dato un apporto fondamentale per il terzo posto in Serie A1 colto dal club, senza dimenticare le reti segnate durante i playoff. Potrebbe continuare a far comodo anche all'Italia, considerando che per anni è stata uno dei riferimenti della selezione azzurra (toccando l'apice con le medaglie di bronzo ottenute ai Mondiali di Fukuoka nel 2023 e agli Europei di Spalato nel 2022). Il commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo, ha però per il momento deciso di varare la “linea verde”, chiamando in azzurro un manipolo di giovanissime per farle crescere e prepararle alle prossime Olimpiadi. Galardi per il momento non è con tutta probabilità stata richiamata proprio per questo motivo al pari della concittadina ed amica Chiara Tabani, “senatrice” del Setterosa (che sta a sua volta continuando ad essere decisiva e pochi mesi fa ha festeggiato lo Scudetto con l'Ekipe Orizzonte, ndr). Se dovesse continuare ad esprimersi su questi livelli anche per la prossima annata, diventerebbe però difficile non richiamarla tra le azzurre.

G.F.