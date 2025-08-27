Volley Prato, esordio in Serie C con la Polisportiva Remo Masi

Prato, 27 agosto 2025 - Manca ancora più di un mese al debutto del Volley Prato nel campionato di Serie C regionale 2025/26. Il club è tuttavia già impegnato da tempo per affidare a coach Mirko Novelli la rosa con cui affrontare gli impegni stagionali. E tra nuovi innesti e riconferme, in vista della ripresa a pieno ritmo degli allenamenti, le novità non mancano. Iniziando dall'ultimo nuovo arrivo in ordine cronologico: dal Firenze Volley è arrivato il centrale classe 2007 Fabio Mazzanti, che nella scorsa annata ha difeso i colori dei Lupi di Santa Croce nell'U19. Troveranno più spazio in prima squadra anche Francesco Lascialfari ed Alessandro Grasso, attaccanti che poche stagioni fa hanno dato un contributo importante per far sì che la Kabel U15 conquistasse l'accesso alle finali nazionali di categoria. La “linea verde” prosegue anche con gli annunci dei centrali Adelaido Nipolli e Saverio Romei. Quest'ultimo, cresciuto da opposto, giocherà tra in C da centrale. Farà infine ancora parte del roster Giovanni Postiferi, libero che può però essere impiegato in molteplici ruoli. Conferme e volti nuovi che vanno ad aggiungersi alle operazioni annunciate nei giorni scorsi, tra le quali la riconferma del capitano Mattia Civinini e dell'esperto schiacciatore Marco Bandinelli. Per quel che riguarda invece il torneo, la banda Novelli debutterà in campionato a Scarperia il prossimo 12 ottobre contro la Polisportiva Remo Masi, mentre il 19 ottobre successivo esordirà in casa contro Firenze Ovest. Un cammino lungo ventisei giornate che si chiuderà il prossimo 10 maggio con Collevolley, tra le mura amiche. Con l'obiettivo di disputare un campionato di vertice: giunti a questo punto, il conto alla rovescia può iniziare a tutti gli effetti.

G.F.