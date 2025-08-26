Terza Categoria. Ecco l’ipotesi girone

Un girone composto da sedici squadre: tredici le società pratesi, con due compagini fiorentine ed una pistoiese che dovrebbero completare il lotto. Sono le prime anticipazioni su quello che sarà il prossimo campionato di Terza Categoria a Prato. Il termine per le iscrizioni chiuderà venerdì prossimo, non è quindi escluso che possano esserci sorprese. Ma è già possibile individuare quella che sarà l’ossatura del torneo. E si parte dalla conferma in blocco di praticamente tutte le società di Prato e provincia della scorsa annata, fatta eccezione ovviamente per le promosse in Seconda. Ci sarà il Carmignano, che con l’arrivo di coach Pulidori ed i nuovi arrivi sogna di inserirsi nella lotta al vertice. Occhio al San Giusto, che non essendo stato ripescato in Seconda cercherà di tornarci per merito, ed al Vernio, che riparte con un nuovo organigramma societario ed un nuovo progetto tecnico affidato a mister Lorenzo Scilla (reduce dalla salvezza conquistata con il Tavola in Seconda Categoria, da subentrato). C’è attesa per Tobbiana, Bacchereto e Las Vegas, che dopo le ultime stagioni passate e flirtare con i piani alti del girone dovrebbero puntare a salire anche l’ultimo gradino. Paperino San Giorgio, La Briglia e Prato Sport dovrebbero rappresentare la continuità. E c’è curiosità per le "new entry", oltre che per il ritorno del Montepiano: dopo un anno di inattività, la società montepianina è ripartita con nuovi dirigenti ed una rosa che sarà affidata a mister Antonio Cavicchi. Salvo sorprese, quest’anno ci sarà anche il Prato Nord U21: la squadra giovanile del Prato Nord ha esordito nella passata stagione, ma era stata inserita nel girone di Pistoia. Alla guida della squadra, che stavolta dovrebbe far parte del campionato pratese, è stato confermato Gianni Rauseo. A Calenzano è stata annunciata lo scorso giugno la costituzione di una nuova società, la Calenzanese, che partirà dalla Terza e che dovrebbe essere una delle "fuori provincia" a disputare il campionato di Prato. Composizione del girone e calendario saranno ufficializzati il mese prossimo.

G.F.