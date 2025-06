Il Pontedera alla finestra aspetta il nuovo girone. Ecco quale squadra potrebbe essere ripescata

Non c’è solo il nome della perdente del play out di Serie B a tenere aperta la curiosità, viva anche a Pontedera, di sapere come saranno composti i tre gironi di Serie C 2025-26. Nelle ultime ore infatti si è diffusa la voce che il Brescia attraverso il suo presidente Cellino avrebbe intenzione di presentare domanda di iscrizione alla terza serie nazionale. Eventualità che fino ad oggi era esclusa e che comunque non cambierebbe il destino del sodalizio lombardo, in quanto la domanda verrebbe sicuramente scartata non avendo il club pagato entro il 6 giugno gli stipendi e mancando la fideiussione.

Quello che però cambierebbe è il nome della ripescata, perché se, come ritenuto fino ad adesso, il Brescia non presenterà domanda, il regolamento va a cercare la sostituita nella graduatoria delle squadre riammesse, composta solo da quelle retrocesse dalla Serie C, e il posto spetta al Caldiero Terme. Ma se il Brescia presenterà la domanda si andrà a pescare nella lista delle squadre ripescate e il posto del Caldiero verrebbe preso dal Ravenna, inserita nella graduatoria di Serie D. I romagnoli però, al contrario dei veneti, sarebbero uno degli avversari del Pontedera e questo modificherebbe il girone centrale. In settimana comunque le cose si definiranno meglio, perché domani si conoscerà chi tra Salernitana e Sampdoria scenderà in Serie C visto che è in programma la gara di ritorno in Campania dopo la vittoria per 2-0 dei blucerchiati nel match di andata. Quindi martedì 24 si saprà se il Brescia avrà o meno presentato domanda e di conseguenza chi lo sostituirà, e infine giovedì 26 è l’ultimo giorno utile per la squadra retrocessa dalla Serie B per fare la domanda di iscrizione alla prossima C. Di sicuro, dopo il consiglio federale di giovedì scorso, c’è che Lucchese e Spal sono fuori. La Lucchese per non aver presentato domanda, la Spal per averla presentata incompleta.

Al loro posto, sempre seguendo il concetto espresso prima per il Brescia, andranno rispettivamente la Pro Patria, prima retrocessa dalla C, e l’Inter U23, nuova seconda squadra. Questi club hanno tempo fino al 18 luglio per presentare la documentazione necessaria e quindi bisognerà attendere almeno il primo consiglio federale fissato dopo quella data per conoscere le avversarie del Pontedera edizione 2025-26.

Stefano Lemmi