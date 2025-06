"Ripartiamo per San Miniato". Movimento per l’alternativa

Un nuovo soggetto politico. Pronto ad entrare in campo. In fase di osservazione da mesi. Ora si presenta. Di cosa si tratta? "RipartiAmo per San Miniato" è un’associazione culturale e di impegno socio-politico che si è recentemente costituita dall’incontro di un gruppo di persone - alcune provenienti da storie politiche diverse, altre estranee a qualunque partito politico – che, seppur a livello nazionale votano in maniera diversa – spiega una nota – si sono volute impegnare a costruire un movimento di partecipazione civica.

Una gestazione lunga ed impegnativa "ma caratterizzata dall’obiettivo comune di creare un’alternativa al governo del Comune di San Miniato – si legge – verso quell’alternanza democratica che sola può riportare equilibrio in meccanismi politici e amministrativi oramai logori".

"RipartiAmo per San Miniato coniuga la passione e l’attaccamento per il proprio territorio con la volontà di essere in discontinuità con il governo locale – aggiunge la nota – Vuole imporsi come presenza democratica nella vita amministrativa del Comune, attraverso la conoscenza, l’approfondimento e la discussione di temi politici e amministrativi. Tra i soci fondatori dell’associazione la presidente Maria Grazia Gallerini e Manola Guazzini, capogruppo del Gruppo Misto. Mercoledì incontro conoscitivo al Club House Bistrot di Fontevivo dalle 18.30.