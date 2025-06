"Vorrei una legge che...". Classe premiata in Senato

MONTOPOLII bambini che hanno appena concluso la 5^ A della Primaria dell’Angelica, dell’istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli, si sono cimentati in una vera e propria prova di democrazia. E sono stati premiati in Senato. Tutto è nato da una lezione sull’antica Grecia e dal concetto di democrazia diretta e indiretta. Nello stesso momento le insegnanti stavano preparando la partecipazione al bando "Vorrei una legge che...", progetto del Senato della Repubblica nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola svolte con il ministero dell’istruzione e del merito. "Il bando richiede di lavorare su una proposta di legge – raccontano le insegnanti Maria Rosaria Donisi e Susanna Cantelli – promossa dai ragazzi. Tommaso ha lanciato l’idea di una legge sull’elezione di un rappresentante di classe. E così è cominciato tutto". "Tutto il percorso che ci ha portato fin qui – scrivono i bambini – ha fatto crescere in noi un nuovo senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla vita scolastica. Lavorare insieme come gruppo, rispettare le opinioni degli altri, confrontarci, ci ha fatto crescere non solo sul piano scolastico, ma anche emotivo".

Da questo progetto è nato un podcast che raccoglie le voci e le esperienze degli studenti. La sindaca sindaca Linda Vanni, insieme agli assessori Kendra Fiumanò e Andrea Marino, ha fatto visita alla classe e consegnato a tutti i bambini una copia della Costituzione italiana. "I nostri complimenti alla classe – hanno detto – alle insegnanti e a Tommaso per questa bellissima idea. Tra i banchi di scuola non solo si imparano le diverse materie ma si impara a stare insieme a convivere e a seguire le regole alla base della nostra comunità. Un modo pratico per diventare cittadini consapevoli".