Frana sulla via comunale di Cedri. Via ai lavori di messa in sicurezza

PECCIOLIC’è il via libero definitivo ai lavori con i quali l’amministrazione comunale di Peccioli metterà in sicurezza la frana lungo via comunale di Cedri in prossimità dell’incrocio con via comunale di Montelopio. Un intervento di somma urgenza, come riportato dal verbale dell’ufficio lavori pubblici comunale. E che ha richiesto, in tempi strettissimi, la redazione di un progetto di ripristino elaborato da un team di professionisti. Il movimento franoso, infatti, ha provocato un restringimento significativo della carreggiata, in un punto in località Montelopio che costituisce la via principale di collegamento con la frazione di Cedri. Il progetto di messa in sicurezza prevede un importo di 418mila euro e andrà a intervenire in un tratto lungo circa 25 metri nel quale la pioggia del periodo invernale ha causato il distacco della banchina stradale ed evidenti fessurazioni sulla corsia sud-est della pavimentazione bituminosa.

La via comunale di Cedri riveste un’importanza fondamentale per i collegamenti all’interno del territorio comunale non solo per i cittadini residenti, ma anche per una serie di attività, anche impegnate nell’accoglienza turistica, che in caso di completa interruzione dovrebbero percorrere percorsi alternativi di lunghezza non inferiore ai 15 chilometri. L’intervento che riguarderà la frana di Montelopio arriva quasi negli stessi giorni di quello, già annunciato, della ripavimentazione di 13mila metri quadrati di un’altra direttrice importante verso le frazioni, la via comunale di Libbiano. Lavoro di asfaltatura di 3 chilometri di strada e che, come quello approvato in questi giorni su Montelopio, vuole garantire vie di traffico e accesso alle frazioni più sicure ai cittadini ma, allo stesso tempo, migliorare la viabilità stessa per i turisti.