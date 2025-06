Il commercio e l’estate tutta persa: "Sui lavori disattesa ogni promessa"

Una estate persa per il commercio con i lavori non stop in centro. Confcommercio alza la voce e parla di promese tutte disattese. "Non solo l’aupicato cambio di passo verso la fine degli interventi in centro storico non c’è stato, ma l’annuncio del proseguimento dei lavori su via Conti anche nel periodo estivo è una doccia fredda che disattende ogni promessa fatta dall’amministrazione nei confronti di attività e residenti", dice il presidente Giovanni Mori. "Nel corso dell’assemblea organizzata lo scorso dicembre da Confcommercio con il Comune e i commercianti del centro storico prima dell’inizio dei lavori l’amministrazione si era presa precisi impegni, a partire dal termine dei lavori entro la data del 20 giugno - aggiunge Mori –. La realtà purtroppo è che i lavori sono ancora in corso, e non si interromperanno nemmeno nei mesi estivi, con buona pace di tutti i commercianti penalizzati dal cantiere e dei turisti e visitatori che affolleranno San Miniato nelle prossime settimane".

"Ci troviamo di fronte a interventi di riqualificazione importanti e strategici per il futuro di San Miniato – prosegue ancora – ma è innegabile che i commercianti stiano subendo forti disagi e chiediamo di fare il possibile per accelerare i tempi, anche considerando i lavori in Piazza del Popolo e le difficoltà di parcheggio dovuti alla frana del Cencione". La polemica si fa dura. "Sul tema abbiamo cercato più volte un confronto con l’amministrazione, ma al di là degli annunci e delle promesse non c’è mai stata una reale condivisione e un percorso di concertazione e questi sono i risultati – precisa il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli –. Abbiamo ringraziato il sindaco per i ristori predisposti per il protrarsi dei lavori, ma le agevolazioni diventano solo palliativi se poi un negozio, un bar o un ristorante deve fare i conti con la presenza del cantiere per tutta l’estate, sicuramente uno dei periodi più importanti dell’anno per le attività. In questa fase estremamente delicata ci chiediamo: “Dov’è l’assessore al Commercio?”".

"Siamo convinti che attraverso il dialogo non saremmo arrivati a questo punto – conclude –, ma purtroppo ancora una volta si è persa una grande opportunità che fa male al commercio e che rende impossibiile organizzare una promozione del territorio valida ed efficace". Il cantiere, fuori da ogni tabella di marcia, è un caso senza soluzione.

Carlo Baroni