Corre la storia dell’auto. In tanti alla 1000 miglia

Bandierine, applausi, foto. Tante foto. E’ così che la città ha accolto la 1000 Miglia che ieri è arrivata in Valdera facendo tappa a Pontedera. Quest’anno è stata un’edizione speciale perché non è stata solo un passaggio fugace tra le strade e piazze, ma anche un vero e proprio punto di sosta. E’ stata questa la novità pontederese dell’edizione 2025 che ha accolto piloti ed equipaggio nel punto pranzo allestito in piazza Cordificio Billeri. Lì i partecipanti di questa speciale corsa si sono fermati per il ristoro, tra cui tanti stranieri.

A fare da cornice alla manifestazione c’ha pensato la città addobbata a festa non solo per la 1000 Miglia, ma anche per i nuovi tendoni granata allestiti sul corso in occasione anche della Notte bianca in programma questa sera. La carovana, in città, ha dovuto fare sosta anche ai due controlli a timbro allestiti in viale Italia e poi piazza Cavour. Infine le tante associazioni motoristiche coinvolte hanno esposto i loro mezzi creando un’atmosfera di festa: auto e moto storiche hanno abbellito viale Italia, Piazzone e piazza Curtatone. Ecco i nomi delle associazioni: la Scuderia Kinzica, Classic Valdera, Vintage Car Garage, Club 500 di Pisa, Club Topolino di Livorno oltre al Vespa Club, Ciao Club e Moto Club.